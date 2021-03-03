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Шмыгаль об отставке Авакова: говорить об этом нецелесообразно

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 21:10
Шмыгаль об отставке Авакова: говорить об этом нецелесообразно Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался о возможности отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. По его словам, сейчас оснований для отставки главы МВД нет.

Об этом речь идет в интервью главы правительства для "Фокус".

Как отметил Шмыгаль, отставка Авакова является "самым частым вопросом" за год его пребывания на посту премьера. Он добавил, что нецелесообразно говорить об отставке Авакова, пока не завершилась реформа МВД.

"Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но все поменять одним махом - нет. Реформа - это смена руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас в полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки Арсена Авакова нет", - сказал премьер.

Напомним, недавно в одном из своих интервью Аваков назвал условие отставки с должности руководителя МВД.

Добавим, в прошлом году на фоне протестов Аваков предлагал уйти в отставку, однако президент Владимир Зеленский не согласился.

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