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Названа дата голосования по отставке Авакова и назначению нового главы МВД

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Киев, Вторник 13 июля 2021 19:53
Названа дата голосования по отставке Авакова и назначению нового главы МВД Фото: названа дата голосования по отставке Авакова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Голосование в Верховной раде по отставке Арсена Авакова, написавшего заявление об увольнении, а также за кандидатуру на пост главы МВД Украины Дениса Монастырского пройдет в четверг, 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Голосовать отставку Авакова и назначение Монастырского будут в четверг", - сообщила Кравчук.

Она отметила, что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. "Фракция будет поддерживать его кандидатуру", - уточнила нардеп.

Монастырский в свою очередь сообщил, что в четверг, 15 июля, состоится голосование по отставке Авакова. Избирать нового главу МВД будут в пятницу, 16 июля.

"Завтра профильный комитет рассмотрит заявление Авакова, послезавтра будет голосование по отставке, и, вероятно, в пятницу будет еще одно заседание комитета, и соответственно рассмотрение представление на назначение министра внутренних дел", - сказал он в ходе брифинга.

Напомним, ранее Аваков подтвердил, что подал в отставку, а на сайте МВД опубликовали его заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил занять пост министра внутренних дел народному депутату Денису Монастырскому.

Как писало РБК-Украина, на должность Авакова рассматривались два возможных кандидата. Оба - нардепы от "Слуги народа".

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