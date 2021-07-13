Названа дата голосования по отставке Авакова и назначению нового главы МВД

Голосование в Верховной раде по отставке Арсена Авакова, написавшего заявление об увольнении , а также за кандидатуру на пост главы МВД Украины Дениса Монастырского пройдет в четверг, 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Голосовать отставку Авакова и назначение Монастырского будут в четверг", - сообщила Кравчук.

Она отметила, что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Монастырского на пост главы МВД. "Фракция будет поддерживать его кандидатуру", - уточнила нардеп.

Монастырский в свою очередь сообщил, что в четверг, 15 июля, состоится голосование по отставке Авакова. Избирать нового главу МВД будут в пятницу, 16 июля.

"Завтра профильный комитет рассмотрит заявление Авакова, послезавтра будет голосование по отставке, и, вероятно, в пятницу будет еще одно заседание комитета, и соответственно рассмотрение представление на назначение министра внутренних дел", - сказал он в ходе брифинга.