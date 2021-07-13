ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Названы возможные кандидаты на должность Авакова

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 18:43
Названы возможные кандидаты на должность Авакова Фото: Денис Монастырский и Александр Бакумов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на его должность рассматриваются как минимум два кандидата. Оба они являются нардепами от "Слуги народа".

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По словам источника, одним из кандидатов является глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Вторым - глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.

Напомним, ранее Аваков подтвердил, что подал в отставку, а на сайте МВД опубликовали его заявление.

Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года и является рекордсменом по продолжительности пребывания на этой должности.

Читайте РБК-Украина в Google News
отставка Арсен Аваков Денис Монастырский
NEWS
Аваков написал заявление об отставке
Аваков написал заявление об отставке
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента