Названы возможные кандидаты на должность Авакова
Фото: Денис Монастырский и Александр Бакумов (коллаж РБК-Украина)
Из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на его должность рассматриваются как минимум два кандидата. Оба они являются нардепами от "Слуги народа".
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По словам источника, одним из кандидатов является глава комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Вторым - глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.
Напомним, ранее Аваков подтвердил, что подал в отставку, а на сайте МВД опубликовали его заявление.
Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года и является рекордсменом по продолжительности пребывания на этой должности.