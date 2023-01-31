ЄС похвалить Україну за прогрес, але навряд чи ухвалить рішення про швидкий вступ, - Euractiv

Європейський Союз під час саміту похвалить Україну за її прогрес у реформах, пов'язаних із членством. Але держави-члени, як і раніше, розходяться у думках щодо швидкості вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Euractiv , яке цитує проект комюніке саміту Україна-ЄС.

Як зазначає видання, президент Європейської ради Шарль Мішель, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 3 лютого, а у четвер пройдуть консультації між Єврокомісією та урядом України.

Згідно з проектом комюніке, лідери ЄС та України мають намір підтвердити, що "майбутнє України та її громадян перебуває в Європейському Союзі" та "свою відданість підтримці подальшої європейської інтеграції України".

"ЄС визнає значний прогрес, який Україна продемонструвала в останні місяці у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС, вітає зусилля України щодо проведення реформ у такі скрутні часи і закликав країну продовжувати йти цим шляхом і виконувати умови, зазначені у висновку Єврокомісії за її заявкою на членство для просування до майбутнього членства в ЄС", - йдеться у проекті комюніке у його нинішньому вигляді.

Окрім очікуваних формулювань щодо вступу до ЄС, очікується прогрес у таких галузях, як безмитний доступ для українського експорту, доступ до зони вільної від роумінгу та включення в єдину зону платежів у євро.

Обидві сторони також мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії.

Для консультацій між Єврокомісією та урядом виконавча влада ЄС ще не опублікувала порядок денний, але, швидше за все, обговорюватимуться фінансування України та реконструкцію, заявка країни на членство в ЄС та можливі нові санкції проти Росії.

Очікується, що посли ЄС погодять остаточний варіант комюніке саміту у середу (31 січня).

Суперечка про формулювання

Держави-члени ЄС в останні тижні були залучені до суперечки через позитивне формулювання тексту щодо перспективи членства України в ЄС, повідомили Euractiv чотири дипломати ЄС.

Польща, три прибалтійські держави та Україна наполягають на формулюваннях, які б вказували Києву на те, що його просування заявки на членство може бути прискорене.

"Ми очікуємо від саміту підтримки для України та чіткої оцінки досягнутого нею прогресу. Хоча це просто заява, слова мають значення, тому ми наполягаємо на більш обнадійливій версії тексту", - сказав EURACTIV східноєвропейський дипломат.

У червні Європейська комісія рекомендувала Україні статус кандидата в члени ЄС при тому розумінні, що Київ зробить низку законодавчих та політичних кроків, які дістали назву семи рекомендацій.

Ці рекомендації включали ухвалення законодавства про процес відбору суддів Конституційного суду країни на конкурсній основі, посилення боротьби з корупцією, гармонізацію регулювання ЗМІ зі стандартами ЄС та захист національних меншин.

Оскільки Київ останніми місяцями просував реформи, українські лідери висловили сподівання, що їхня країна може приєднатися до блоку в найближчому майбутньому, можливо, навіть протягом наступних двох років.

Але, незважаючи на рішення надати Києву статусу кандидата в червні минулого року, перспектива вступу України найближчим часом залишається малоймовірною.

"Більшість великих держав-членів не прийме надто позитивних формулювань - не в останню чергу тому, що узгодженому формулюванню навряд чи виповниться місяць, тому ніхто не готовий відновити складну дискусію, яку ми щойно завершили", - сказав один із дипломатів ЄС.

Декілька дипломатів ЄС заявили, що формулювання в проекті декларації стало "надто прогресивним для деяких більш скептично налаштованих держав-членів, і очікується опір з боку Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Данії та Бельгії".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив минулого року, що можуть пройти "десятиліття", перш ніж Україна зможе приєднатися до блоку, тоді як навіть найприхильніші лідери ЄС визнають, що Київ, можливо, має ще довгий шлях.

Більш скептично налаштовані держави-члени вважають посилання на "значний прогрес" надто передчасним і таким, що "передбачає нормальні кроки в процесі вступу", оскільки офіційної оцінки прогресу України ще не було представлено.

Вони хотіли б дотримуватися формулювань, використаних на червневій Європейській раді, та узгодженого процесу, в рамках якого очікується, що Європейська комісія надасть проміжну оновлену інформацію про прогрес України у виконанні семи вимог, встановлених ЄС для початку переговорів про вступ.

Це оновлення надходитиме на додаток до регулярної оцінки, що проводиться в рамках щорічного пакету Єврокомісії, який регулярно публікується у жовтні, де, ймовірно, будуть додані додаткові рекомендації.

У приватних бесідах офіційні особи ЄС, які працюють над цим кейсом, зазначили, що Україна досягла значного прогресу в ухваленні нового закону про ЗМІ та просуванні ключових кандидатур до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури країни.

"З огляду на те, що це країна, яка перебуває у стані війни, вони дійсно доклали величезних зусиль, щоб виконати те, що вимагає від них процес розширення", - сказав Euractiv один із чиновників ЄС, обізнаний у цьому питанні.

У той час як Україна оголосила про реформу Конституційного суду та процедуру призначення суддів, Венеціанська комісія, як і раніше, стурбована повноваженнями та складом консультативної групи експертів, орган, який обирає кандидатів до суду.

"Зберігаються прогалини у верховенстві закону та узгодженні судової системи, а також у боротьбі з корупцією, при цьому деякі реформи, ймовірно, вимагатимуть подальшого узгодження із законодавством ЄС надалі", - додав представник ЄС.

З цією метою у проекті декларації саміту йдеться, що "реформа Конституційного суду та процедура відбору політично незалежних та кваліфікованих конституційних суддів залишаються життєво важливими для зміцнення стійкості України".