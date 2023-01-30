У Польщі хочуть, щоб Україна вступила в ЄС за кілька років, але є умова

Польща хоче, щоб Україна через кілька років стала членом Європейського Союзу. Однак спочатку українцям треба допомогти перемогти у війні з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського в ефірі польського телеканалу TVP Info.

За його словами, саміт ЄС-Україна, який запланований на 3 лютого і пройде в Києві, демонструє, що "шлях України до об'єднання є реальним".

"Це не просто гасла, порожні гасла, а справжня воля до співпраці. Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Європейського Союзу. Це реально, якщо тільки ми допоможемо Україні виграти цю війну", - заявив Яблонський.

Також заступник глави МЗС Польщт акцентував, українська нація чітко показує, як вона хоче розвиватися.

"Він (український народ - ред.) каже: ми хочемо бути ближчими до Європи, ми хочемо належати до Європейського Союзу, ми хочемо належати до НАТО", - зазначив Яблонський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років.

Також ми писали, що на початку березня Євросоюз спільно з Україною оцінюватиме кроки країни на шляху до блоку, тоді ж орієнтовно й розпочнеться підготовка до переговорів щодо вступу нашої країни в ЄС.

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