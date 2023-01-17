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Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль

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Вівторок 17 січня 2023 17:40
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У лютому відбудеться перша оцінка виконання рекомендацій Європейської комісії щодо подальшої євроінтеграції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС", - йдеться у заяві.

Шмигаль додав, що треба завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.

"Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Україна сподівається пройти увесь шлях до вступу в Європейський Союз менше, ніж за два роки.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що під час саміту планується обговорити початок переговорів щодо членства України.

До цього повідлялось, що саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.

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Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
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