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Кулеба назвав теми обговорень на майбутньому саміті Україна-ЄС

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 16:25
Кулеба назвав теми обговорень на майбутньому саміті Україна-ЄС Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого, ключовою темою стане обговорення початку переговорів щодо членства нашої країни у блоці. Також планується порушити питання, пов'язані з війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами чиновника, Україна зараз готується представити результати виконання всіх семи рекомендацій ЄС і очікує на позитивну реакцію. При цьому Україна розраховує на прогрес у питаннях наближення до внутрішнього ринку ЄС та взаємодії в енергетичній сфері.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", - додав міністр.

Він наголосив, що одними з головних тем обговорень також стануть санкції проти Росії, зокрема проти її атомної індустрії, виробництва ракет та безпілотників.

Крім цього планується торкнутися ситуації з безпекою, української "формули миру" та притягнення країни-агресора до відповідальності за її злочини.

При цьому під час саміту планують підписати низку галузевих документів та ухвалити спільну заяву за її підсумками.

Нагадаємо, кілька тижнів тому постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого у Києві.

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Дмитро Кулеба Евросоюз МИД Украины Саміт Україна - ЄС Вступ в ЄС
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