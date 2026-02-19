UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Отруєння у Раді не було: що насправді "скосило" нардепів

Фото: Верховна Рада (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Захворювання народних депутатів пов’язане не з харчуванням в їдальні Верховної Ради, а з норовірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби парламенту.

Читайте також: Хвилину мовчання зробили щоденною традицією: о котрій завмиратиме вся Україна

Представники Центру превентивної медицини Держуправління справами перевірили їдальню та її працівників, а також продукти та процес приготування їжі. Також було проведене дослідження питної води та води для приготування їжі.

"Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу - норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом)", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у Раді вжили додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.

Що передувало

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк раніше повідомив, що Верховна Рада достроково завершила пленарний тиждень і не проводитиме голосувань до 24 лютого. За його словами, у залі забракло голосів для прийняття рішень.

Нардеп заявив, що причинами "порожньої" зали є перебування багатьох нардепів за кордоном, а також отруєння деяких з них. Він додав, що в роботі парламенту оголошено паузу.

Нагадаємо, пізніше у Верховній Раді підтвердили отруєння близько двох десятків депутатів. При цьому стверджувалось, що ніхто з них не міг принести вірус з Буковелю.

Оскільки через відсутність депутатів у залі катастрофічно бракувало голосів, повноцінну роботу парламенту відновлять лише після карантинної перерви - 24 лютого.

Зазначимо, у пресслужбі Ради повідомляли, що попередньо розглядалися дві основні версії захворювання нардепів: спалах ротавірусу або гостра кишкова інфекція.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаДепутати