Головна » Життя » Суспільство

Масове отруєння в Раді: вже є дві версії, що сталося

Четвер 12 лютого 2026 17:57
Масове отруєння в Раді: вже є дві версії, що сталося Фото: Верховна Рада України (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через раптове нездужання десятків народних обранців Верховна Рада 12 лютого не розглянула жодного законопроєкту. Наразі санстанція проводить термінову перевірку в парламентській їдальні, намагаючись з'ясувати причини хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Лабораторні дослідження та "меню" під підозрою

Одразу після повідомлень про масові скарги депутатів у парламенті розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці санітарно-епідеміологічної служби вже відбирають зразки продуктів у їдальні для лабораторних аналізів та опитують хворих щодо їхнього раціону.

За даними пресслужби ВР, попередньо розглядаються дві основні версії: спалах ротавірусу або гостра кишкова інфекція. Остаточні висновки будуть оприлюднені лише після отримання результатів експертиз.

Не лише їдальня: чому версія про вірус стає основною

Джерела у парламенті підтверджують, що кількість хворих сягає близько двох десятків осіб. У всіх пацієнтів ідентичні симптоми: висока температура та блювота. Проте версія про "отруєння котлетами" не є єдиною.

Які версії події розглядають наразі:

  • харчове отруєння - частина депутатів пов'язує свій стан із відвідуванням їдальні, наразі там тривають перевірки;
  • вірусна інфекція - деякі захворілі взагалі не обідали в Раді, а лише пили каву чи воду. Це дає підстави припускати, що ротавірус міг бути занесений ззовні, наприклад, із побутових контактів (дитячих садків тощо).

РБК-Україна раніше писало, що у кулуарах спростовують чутки про "курортний слід". Джерело у Раді категорично заперечило інформацію, що депутати могли масово отруїтися під час відпочинку в Буковелі.

Оскільки через відсутність депутатів у залі катастрофічно бракувало голосів, повноцінну роботу парламенту відновлять лише після карантинної перерви - 24 лютого.

