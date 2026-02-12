Масове отруєння в Раді: вже є дві версії, що сталося
Через раптове нездужання десятків народних обранців Верховна Рада 12 лютого не розглянула жодного законопроєкту. Наразі санстанція проводить термінову перевірку в парламентській їдальні, намагаючись з'ясувати причини хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Лабораторні дослідження та "меню" під підозрою
Одразу після повідомлень про масові скарги депутатів у парламенті розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці санітарно-епідеміологічної служби вже відбирають зразки продуктів у їдальні для лабораторних аналізів та опитують хворих щодо їхнього раціону.
За даними пресслужби ВР, попередньо розглядаються дві основні версії: спалах ротавірусу або гостра кишкова інфекція. Остаточні висновки будуть оприлюднені лише після отримання результатів експертиз.
Не лише їдальня: чому версія про вірус стає основною
Джерела у парламенті підтверджують, що кількість хворих сягає близько двох десятків осіб. У всіх пацієнтів ідентичні симптоми: висока температура та блювота. Проте версія про "отруєння котлетами" не є єдиною.
Які версії події розглядають наразі:
- харчове отруєння - частина депутатів пов'язує свій стан із відвідуванням їдальні, наразі там тривають перевірки;
- вірусна інфекція - деякі захворілі взагалі не обідали в Раді, а лише пили каву чи воду. Це дає підстави припускати, що ротавірус міг бути занесений ззовні, наприклад, із побутових контактів (дитячих садків тощо).
РБК-Україна раніше писало, що у кулуарах спростовують чутки про "курортний слід". Джерело у Раді категорично заперечило інформацію, що депутати могли масово отруїтися під час відпочинку в Буковелі.
Оскільки через відсутність депутатів у залі катастрофічно бракувало голосів, повноцінну роботу парламенту відновлять лише після карантинної перерви - 24 лютого.