Масове отруєння в Раді: вже є дві версії, що сталося

Через раптове нездужання десятків народних обранців Верховна Рада 12 лютого не розглянула жодного законопроєкту. Наразі санстанція проводить термінову перевірку в парламентській їдальні, намагаючись з'ясувати причини хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Лабораторні дослідження та "меню" під підозрою

Одразу після повідомлень про масові скарги депутатів у парламенті розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці санітарно-епідеміологічної служби вже відбирають зразки продуктів у їдальні для лабораторних аналізів та опитують хворих щодо їхнього раціону.

За даними пресслужби ВР, попередньо розглядаються дві основні версії: спалах ротавірусу або гостра кишкова інфекція. Остаточні висновки будуть оприлюднені лише після отримання результатів експертиз.

Не лише їдальня: чому версія про вірус стає основною

Джерела у парламенті підтверджують, що кількість хворих сягає близько двох десятків осіб. У всіх пацієнтів ідентичні симптоми: висока температура та блювота. Проте версія про "отруєння котлетами" не є єдиною.

Які версії події розглядають наразі: