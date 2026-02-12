"Не з Буковелю": у Раді підтвердили отруєння серед народних депутатів
Кілька десятків народних депутатів дійсно отруїлись. Водночас у Верховній Раді заперечують, що це сталося в Буковелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у парламенті.
Джерело у Верховній Раді підтвердило отруєння серед депутатів. За його словами, точно захворіли близько двох десятків депутатів.
"Висока температура, блювота. Може бути й вірус, бо не всі їли у їдальні, дехто просто каву чи воду брав. Може хтось із дитячого садка приніс ротавірус, а не з Буковелю", - розповіло джерело.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада достроково завершила пленарний тиждень і не проводитиме голосувань до 24 лютого. За його словами, у залі забракло голосів для прийняття рішень.
Нардеп заявив, що причинами "порожньої" зали є перебування багатьох нардепів за кордоном, а також отруєння деяких з них. Він додав, що в роботі парламенту оголошено паузу.
Раніше Верховна Рада працює над законопроєктом для виведення ринку оренди житла "з тіні" та запровадження прозорих правил роботи для рієлторів. Це необхідно для того, щоби захистити клієнтів від недобросовісних посередників.
Крім того, парламент ухвалив закон, який визначає нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій. Документ передбачає окремі механізми евакуації дітей та інших вразливих категорій громадян.
Також Верховна Рада прийняла закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. За річну відстрочку від мобілізації для контрактників проголосували 243 народних депутати.