"Не з Буковелю": у Раді підтвердили отруєння серед народних депутатів

Кілька десятків народних депутатів дійсно отруїлись. Водночас у Верховній Раді заперечують, що це сталося в Буковелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у парламенті.

Джерело у Верховній Раді підтвердило отруєння серед депутатів. За його словами, точно захворіли близько двох десятків депутатів.

"Висока температура, блювота. Може бути й вірус, бо не всі їли у їдальні, дехто просто каву чи воду брав. Може хтось із дитячого садка приніс ротавірус, а не з Буковелю", - розповіло джерело.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада достроково завершила пленарний тиждень і не проводитиме голосувань до 24 лютого. За його словами, у залі забракло голосів для прийняття рішень.

Нардеп заявив, що причинами "порожньої" зали є перебування багатьох нардепів за кордоном, а також отруєння деяких з них. Він додав, що в роботі парламенту оголошено паузу.