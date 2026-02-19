RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Отравления в Раде не было: что на самом деле "скосило" нардепов

Фото: Верховная Рада (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Заболевание народных депутатов связано не с питанием в столовой Верховной Рады, а с норовирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы парламента.

Читайте также: Минуту молчания сделали ежедневной традицией: во сколько будет замирать вся Украина

Представители Центра превентивной медицины Госуправления делами проверили столовую и ее работников, а также продукты и процесс приготовления пищи. Также было проведено исследование питьевой воды и воды для приготовления пищи.

"Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса - норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Раде приняли дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.

Что предшествовало

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк ранее сообщил, что Верховная Рада досрочно завершила пленарную неделю и не будет проводить голосований до 24 февраля. По его словам, в зале не хватило голосов для принятия решений.

Нардеп заявил, что причинами "пустого" зала является пребывание многих нардепов за границей, а также отравление некоторых из них. Он добавил, что в работе парламента объявлена пауза.

 

Напомним, позже в Верховной Раде подтвердили отравление около двух десятков депутатов. При этом утверждалось, что никто из них не мог принести вирус из Буковеля.

Поскольку из-за отсутствия депутатов в зале катастрофически не хватало голосов, полноценную работу парламента восстановят только после карантинного перерыва - 24 февраля.

Отметим, в пресс-службе Рады сообщали, что предварительно рассматривались две основные версии заболевания нардепов: вспышка ротавируса или острая кишечная инфекция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаДепутати