Отравления в Раде не было: что на самом деле "скосило" нардепов

Представители Центра превентивной медицины Госуправления делами проверили столовую и ее работников, а также продукты и процесс приготовления пищи. Также было проведено исследование питьевой воды и воды для приготовления пищи.

"Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса - норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Раде приняли дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.

Что предшествовало

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк ранее сообщил, что Верховная Рада досрочно завершила пленарную неделю и не будет проводить голосований до 24 февраля. По его словам, в зале не хватило голосов для принятия решений.

Нардеп заявил, что причинами "пустого" зала является пребывание многих нардепов за границей, а также отравление некоторых из них. Он добавил, что в работе парламента объявлена пауза.