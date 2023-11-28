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Отруєння дружини Буданова підтвердили в ГУР: що відомо про замах

Фото: Маріанна Буданова (elle.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова, Уляна Безпалько

В Головному управлінні розвідки Міноборони підтверджують отруєння Маріанни Буданової. Там зазначили, що інформація оприлюднена раніше в ЗМІ щодо дружини керівника ГУР є правдивою.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов.

Підтвердження ГУР

За його словами, Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами і зараз проходить курс лікування, який вже завершується. 

Крім того, Юсов підтвердив факт отруєння й кількох співробітників ГУР.

Що кажуть у поліції

Разом з тим, за інформацією від джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, заява до поліції щодо отруєння дружини Буданова не надходила.

"Але інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, прийнято до відома", - сказав виданню співрозмовник.

Дружину Буданова отруїли

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебуває у лікарні та вже завершує свій курс лікування.

Втім, як розповів виданню співрозмовник, наразі не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли якийсь час порційно.

Зокрема, видання УП з посиланням на джерела зазначало, що Буданову скоріш за все "отруїли через їжу". Наразі триває розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини керівника ГУР.

Також джерела в спецслужбах розповіли про стан Буданова після інформації про отруєння його дружини. Відомо, що з його здоровʼям усе в порядку й отруєння у нього не встановлено

Що відомо про дружину Буданову та маловідомі факти з її життя - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ГУРКИрило Буданов