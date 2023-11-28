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Отравление жены Буданова подтвердили в ГУР: что известно о покушении

Фото: Марианна Буданова (elle.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова, Ульяна Безпалько

В Главном управлении разведки Минобороны подтверждают отравление Марианны Будановой. Там отметили, что информация обнародована ранее в СМИ касательно жены руководителя ГУР правдива.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов.

Подтверждение ГУР

По его словам, Марианна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения.

Кроме того, Юсов подтвердил факт отравления и нескольких сотрудников ГУР.

Что говорят в полиции

Вместе с тем, по информации от источников РБК-Украина в правоохранительных органах, заявление в полицию об отравлении супруги Буданова не поступало.

"Но появившаяся в СМИ информация принята в известность", - сказал изданию собеседник.

Жену Буданова отравили

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находится в больнице и завершает свой курс лечения.

Впрочем, как рассказал изданию собеседник, пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну отравляли некоторое время порционно.

В частности, издание УП со ссылкой на источники отмечало, что Буданову, скорее всего, "отравили из-за еды". В настоящее время продолжается расследование по поводу вероятной попытки убийства жены руководителя ГУР.

Также источники в спецслужбах рассказали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с его здоровьем все в порядке и отравления у него не установлено.

Что известно о жене Буданова и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.

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ГУРКирилл Буданов