ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо про стан Буданова після отруєння його дружини

Київ, Вівторок 28 листопада 2023 11:46
UA EN RU
Стало відомо про стан Буданова після отруєння його дружини Фото: керівник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

У спецслужбах розповіли про стан керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова після інформації про отруєння його дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними двох джерел у спецслужбах, у Буданова отруєння не встановлено. З його здоровʼям усе в порядку.

"З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили", - уточнив одне з джерел.

Дружину Буданова отруїли

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах написало, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебуває у лікарні та вже завершує свій курс лікування.

Джерело зазначило, що наразі не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли якийсь час порційно.

Зараз йде розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини керівника ГУР Міноборони.

При цьому видання УП з посиланням на джерела пише, що "скоріш за все" отруїли Маріанну через їжу. Крім того, отруєння підтвердилося ще й у кількох співробітників.

Що відомо про дружину Буданову та маловідомі факти з її життя - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки КИрило Буданов
NEWS
Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні
Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно