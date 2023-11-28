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Дружину Буданова отруїли, - джерело

Київ, Вівторок 28 листопада 2023 10:15
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Дружину Буданова отруїли, - джерело Фото: Маріанна Буданова (elle.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли. Маріанна Буданова перебуває у лікарні.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Як розповіло виданню джерело, після тривалого погіршення стану здоровʼя дружину керівника ГУР госпіталізували. Наразі вже завершується курс лікування, далі Маріанна буде під наглядом лікарів.

Співрозмовник зазначив, що жінці діагностували ураження важкими металами. Такі речовини жодним чином не використовуються в побуті й військовій справі. Тож їхні застосування може вказувати на імовірність спроби отруєння.

Джерело додає, що наразі не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли якийсь час порційно.

Зараз йде розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини керівника ГУР Міноборони.

Що відомо про дружину Буданова

Маріанна Буданова народилася 3 серпня 1993 року у с. Ставище Київської області. В ЗМІ її титрують як психолога, волонтерку та громадського діяча.

У 2020 році Буданова невдало балотувалася до Київської міської ради від партії "Удар". На момент виборів була безпартійною, тимчасово не працювала.

У 2021 році була радницею Віталія Кличка щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах.

Вона одружена з головним розвідником України Кирилом Будановим, який цього літа в інтерв'ю одному з видань розповів, що Маріанна живе разом з ним у кабінеті й подружжя перебуває разом 24/7 у цілях безпеки. При цьому він зауважив, що його дружина не працює в ГУР.

Замахи на Буданова

Зауважимо, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на своє життя. Один з них - це ракетний удар по офісу ГУР під час повномасштабної війни.

Додамо, у грудні минулого року глава СБУ Василь Малюк заявив, що російські спецслужби готувалися ліквідувати керівника ГУР Кирила Буданова та тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова. На щастя, замаху запобігли.

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Главное управление разведки КИрило Буданов
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