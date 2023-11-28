Хто така Маріанна Буданова: маловідомі факти з життя дружини начальника ГУР

Стало відомо, що дружину очільника ГУР Кирила Буданова Маріанну отруїли тяжкими металами. Жінка перебуває в лікарні та вже завершує свій курс лікування.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: інтерв'ю Маріанни Буданової для "Elle", інтерв'ю Кирила Буданова "Радіо Свобода", профіль Маріанни Буданової на "ЧЕСНО".

Хто така Маріанна Буданова

Маріанна є другою дружиною Кирила Буданова. Вперше він одружився у 2009 році. Тоді молодому лейтенанту було непросто утримувати сім'ю, але цей шлюб з часом розірвався. Скільки саме він тривав - невідомо, проте вже у 2013 році військовий одружився вдруге.

За словами Буданова, цього року вони з Маріанною відсвяткували 10-у річницю шлюбу.

У відкритих джерелах про подружжя Буданових чи саму Маріанну інформації мало.

Жінка народилася 3 серпня 1993 року у селі Ставище Київської області.

За освітою вона психолог.

З 2015 по 2017 рік займалася волонтерською діяльністю в Головному військовому шпиталі, що на Госпітальній у Києві.

Про Маріанну відомо, що 2020 року вона балотувалася в депутати від партії Віталія Кличка "Удар".

У 2021 році була радницею Кличка щодо протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах.

Раніше Кирило Буданов розповів про стосунки з дружиною під час повномасштабної війни.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24/7. Раніше я ішов на роботу - повертався додому, а зараз...", - поділився він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Сама Маріанна розповідала, що за жодних обставин не погодилася б виїжджати за кордон чи хоча б у західні регіони.

"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Особисто я нікуди їхати від родини не збиралася. Ми весь час перебували й перебуваємо в Києві", - сказала вона.

З початку повномасштабної війни Маріанна багато займалася благодійністю, оскільки мала волонтерське минуле.

"Ми вивозили по кілька автівок з котами, допомагали з продуктами людям, які годували бійців тероборони, передавали необхідні речі для ЗСУ. Запитів завжди дуже багато, і проблеми не вичерпуються. Тому намагаюся виходити на небайдужих людей і оточувати себе тими, хто займається спільною справою. Як і багато українців сьогодні, намагаюся робити те, що мені під силу", - розповідає про свою діяльність вона.

Маріанна Буданова активно займалася волонтерською діяльністю (фото: elle.ua)

Водночас дружина голови ГУР не втручається в робочі справи чоловіка, якщо тільки він не захоче з нею щось обговорити.

"Мій чоловік - надзвичайно професійна людина. І на всі теми, які мають гриф секретності чи державної таємниці, ми не спілкуємося. Я ніколи не втручаюся в його роботу, але, якщо йому потрібна моя допомога чи порада стосовно якогось питання, я завжди охоче намагаюся допомогти. Буває, що я однією з перших можу дізнатися про успішне виконання завдання, але тільки після його завершення", - каже Маріанна.

До речі, раніше Буданова розповідала, як у перші тижні повномасштабного вторгнення на її день народження чоловік подарував їй власноруч зроблену листівку та букет тюльпанів.

Але головний розвідник заперечив.

"Неправда. Ніякий букет я не знайшов. В той час трошки було не до квітів, і мені так здається, що особливо їх і не продавали. Ну, може, і помиляюсь, але я тоді не знайшов... Я зробив зі стікерів таку, як в першому класі, квітку таку. Все, на що змігся в той момент", - виправив він розповідь дружини.

Маріанна підтримує чоловіка та не втручається в його робочі справи (фото: elle.ua)

Маріанна зазначає, що як дружина військового має стійкість до стресу та страху. Через кілька місяців після її знайомства з майбутнім чоловіком розпочалася Революція Гідності, анексія Криму та бої на Донбасі. Після цього розпочалася АТО, куди відправили й Буданова.

"Я звикла жити в постійному стані підготовки й очікування. Тому для мене перші дні вторгнення не стали потрясінням. Це те, що Карл фон Клаузевіц називав туманом війни, коли вона відчувається ще до початку", - пояснила Маріанна.