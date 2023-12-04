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Отруєння дружини Буданова і розвідників: у ГУР розповіли про стан постраждалих

Архівне фото: представник ГУР Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Постраждалі від отруєння дружина глави ГУР Міноборони України Маріанна Буданова та офіцери розвідки пройшли лікування в українській клініці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Стан здоров'я зараз задовільний пройдений курс лікування в українській клініці і завдяки, тому що вчасно звернулись і зреагували, завдяки професійності українських лікарів", - йдеться у заяві.

За словами Юсова, зараз все добре, але в подальшому буде продовжений медичний нагляд, регулярні обстеження і це тривалий процес.

"Це складні такі випадки і потребують постійного спостереження, сподіваємося що нічого не загрожує", - додав Юсов.

Також представник ГУР повідомив, що зараз триває внутрішнє розслідування, ним займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки Міноборони України і цим питанням ретельно займаються спеціалісти. 

Що відомо про замах на Маріанну Буданову

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах повідомило, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами. Маріанна Буданова перебувала у лікарні та вже завершувала курс лікування.

Співрозмовник видання уточнив, що наразі не відомо, чи це було разове отруєння, чи Маріанну труїли якийсь час порційно. Також джерела в спецслужбах розповіли про стан Буданова після інформації про отруєння його дружини. Відомо, що з ним все в порядку й отруєння у нього не встановлено.

Пізніше джерело в розвідці повідомило, що дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком і ртуттю.

Що відомо про дружину Буданову та маловідомі факти з її життя - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

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