Отравление жены Буданова и разведчиков: в ГУР рассказали о состоянии пострадавших

"Состояние здоровья сейчас удовлетворительное, пройденный курс лечения в украинской клинике и благодаря, потому что вовремя обратились и среагировали, благодаря профессионализму украинских врачей", - говорится в заявлении.

По словам Юсова, сейчас все хорошо, но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение, регулярные обследования и это длительный процесс.

"Это сложные такие случаи и требуют постоянного наблюдения, надеемся что ничего не угрожает", - добавил Юсов.

Также представитель ГУР сообщил, что сейчас продолжается внутреннее расследование, им занимается подразделение собственной безопасности Главного управления разведки Минобороны Украины и этим вопросом тщательно занимаются специалисты.

Что известно о покушении на Марианну Буданову

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находилась в больнице и завершала курс лечения.

Собеседник издания уточнил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну травили некоторое время порционно. Также источники в спецслужбах рассказали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с ним все в порядке и отравления у него не установлено.

Позже источник в разведке сообщил, что жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.

Что известно о жене Будановой и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.