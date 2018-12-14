Отрицательное сальдо торговли товарами за год выросло почти вдвое

Отрицательное сальдо за 10 месяцев увеличилось до 7,9 млрд долларов
Внешний товарооборот Украины в январе-октябре 2018 года составлял 85545,4 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, в январе-октябре 2018 года экспорт товаров составил 38797,8 млн долларов, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
www.ukrstat.gov.ua
В январе-октябре 2018 года импорт составлял 46747,6 млн долларов, что на 17,0% больше, чем годом ранее.
www.ukrstat.gov.ua
Отрицательное сальдо составило 7949,8 млн долларов (в январе-октябре 2017 года также отрицательное - 4771,5 млн долларов).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-октябре 2017 года - 0,88).
По оперативным данным ГФС, объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).
В ноябре 2018 года на счета экспортерам возмещено 13,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, и по данным ГФС, в этом месяце сумма возмещения стала крупнейшей в 2018 году.