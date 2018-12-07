Отрицательное сальдо внешней торговли товарами выросло до 8,5 млрд долларов - ГФС

Фото: таможня (vl.sfs.gov.ua)

Импорт в Украину растет более высокими темпами, чем экспорт

Объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-ноябрь вырос на 10% до 43,243 млрд долларов, импорт - на 16% до 51,772 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 11 месяцев составляет 8,529 млрд долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 16,807 млрд долларов, или 38,9% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них - 10,750 млрд долларов (24,9%).

Самую большую в импорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт - 15,754 млрд долларов, или 30,4% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары - 12,342 млрд долларов (23,8%).

sfs.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, экспорт товаров из Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 34551,1 млн долларов, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 16,1% до 41019,8 млн долларов. По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо составило 6468,7 млн долларов (за 9 месяцев 2017 года также негативное 4009,1 млн долларов).