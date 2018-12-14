Негативне сальдо торгівлі товарами за рік зросло майже вдвічі

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Негативне сальдо за 10 місяців збільшилося до 7,9 млрд доларів

Зовнішній товарообіг України у січні-жовтні 2018 року становив 85545,4 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, у січні-жовтні 2018 року експорт товарів становив 38797,8 млн доларів, що на 10,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

www.ukrstat.gov.ua

У січні-жовтні 2018 року імпорт становив 46747,6 млн доларів, що 17,0% більше, ніж роком раніше.

www.ukrstat.gov.ua

Негативне сальдо склало 7949,8 млн доларів (у січні-жовтні 2017 року також негативне - 4771,5 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-жовтні 2017 року - 0,88).

За оперативними даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (83,965 млрд доларів).

У листопаді 2018 року на рахунки експортерам відшкодовано 13,6 млрд грн податку на додану вартість, і за даними ДФС, цього місяця сума відшкодування стала найбільшою у 2018 році.