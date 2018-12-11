Экспортерам в ноябре возместили рекордную сумму НДС

Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

С начала 2018 года плательщикам было возвращено 121,6 млрд грн НДС

В ноябре 2018 года на счета экспортерам возмещено 13,6 млрд грн налога на добавленную стоимость и в этом месяце сумма возмещения стала самой большой в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, возмещенная в ноябре сумма НДС на 20%, или на 2,2 млрд грн превышает показатель соответствующего периода прошлого года. В ноябре 2017 году сумма возмещения составляла 11,4 млрд грн.

sfs.gov.ua

В целом за 11 месяцев 2018 года плательщикам было возвращено 121,6 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 11,9%, или на 12,9 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В январе-ноябре 2017 года плательщикам было возвращено 108,7 млрд грн.

Выросла на 1,1 млрд грн, или на 12,2% по сравнению с 11 месяцами 2018 года и среднемесячная сумма возмещения НДС. Если в течение января-ноября 2017 года плательщикам ежемесячно в среднем возмещали и почти 9,9 млрд грн, то уже в 2018 году этот показатель составил 11 млрд грн.

Напомним, что в общий фонд государственного бюджета в течение января-октября 2018 года поступило 588,1 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой. По данным ГФС, это на 15%, или на 76,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Отметим, что доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2018 года выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.