Отримувачам "зимової тисячі" через "Укрпошту" продовжили терміни використання грошей

Що змінилося

Отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких 1 000 гривень була нарахована автоматично, а також ті, хто оформлював її у відділеннях, тепер зможуть використати кошти до кінця лютого 2026 року.

Раніше термін був різним: для тих, хто отримує автоматично - до кінця грудня 2025 року, а для тих, хто подавав заявку - до кінця січня 2026 року.

Як подати заявку

Прийом заявок триває до 24 грудня 2025 року. Подати її можна:

онлайн у застосунку "Дія";

письмово у відділеннях "Укрпошти".

Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із них майже 13 млн - онлайн, ще 1,2 млн - у відділеннях "Укрпошти".

Програма вже профінансована для 11,9 млн українців, включно з виплатами на дітей (на кожну дитину потрібна окрема заявка).

Як українці використовують виплату

Через картку "Національний кешбек", оформлену через "Дію", вже витрачено понад 3,4 млрд гривень - здебільшого на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.

Кошти з цієї картки потрібно використати до 30 червня 2026 року.

Особливі випадки

У відділеннях "Укрпошти" найчастіше заявку оформлюють люди, які

отримують пенсію на банківський рахунок і не користуються "Дією";

не мають РНОКПП;

є опікунами недієздатних осіб (потрібні підтвердні документи).

Тим, хто не може прийти у відділення, радять телефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" 0 800 300 545 - листоноша оформить заявку вдома.

На прифронтових територіях працюють мобільні відділення.