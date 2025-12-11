UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Отримувачам "зимової тисячі" через "Укрпошту" продовжили терміни використання грошей

Фото: "Зимову тисячу", нараховану через "Укрпошту" можна використати до кінця лютого (facebook.com/ukrposhta)
Автор: Тетяна Веремєєва

Для українців, які отримують виплати у 1 000 гривень через у межах програми "Зимова підтримка" через "Укрпошту", продовжили терміни використання грошей. Відповідну пропозицію Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності погодив уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Що змінилося

Отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких 1 000 гривень була нарахована автоматично, а також ті, хто оформлював її у відділеннях, тепер зможуть використати кошти до кінця лютого 2026 року.

Раніше термін був різним: для тих, хто отримує автоматично - до кінця грудня 2025 року, а для тих, хто подавав заявку - до кінця січня 2026 року.

Як подати заявку

Прийом заявок триває до 24 грудня 2025 року. Подати її можна:

  • онлайн у застосунку "Дія";
  • письмово у відділеннях "Укрпошти".

Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із них майже 13 млн - онлайн, ще 1,2 млн - у відділеннях "Укрпошти".

Програма вже профінансована для 11,9 млн українців, включно з виплатами на дітей (на кожну дитину потрібна окрема заявка).

Як українці використовують виплату

Через картку "Національний кешбек", оформлену через "Дію", вже витрачено понад 3,4 млрд гривень - здебільшого на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.

Кошти з цієї картки потрібно використати до 30 червня 2026 року.

Особливі випадки

У відділеннях "Укрпошти" найчастіше заявку оформлюють люди, які

  • отримують пенсію на банківський рахунок і не користуються "Дією";
  • не мають РНОКПП;
  • є опікунами недієздатних осіб (потрібні підтвердні документи).

Тим, хто не може прийти у відділення, радять телефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" 0 800 300 545 - листоноша оформить заявку вдома.

На прифронтових територіях працюють мобільні відділення.

"Зимова підтримка" у 2025 році

Нагадаємо, програма стартувала 15 листопада 2025 року, і подати заявку можуть усі охочі.

Отримані кошти дозволено витрачати не лише на комуналку, а й на купівлю продуктів українського виробництва. Також ми розповідали, на що можна витратити гроші у відділеннях "Укрпошти".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для окремих категорій передбачена додаткова виплата 6 500 гривень, прийом заявок на яку стартував 21 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФінансиВиплатиУкрпошта