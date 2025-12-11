Отримувачам "зимової тисячі" через "Укрпошту" продовжили терміни використання грошей

Для українців, які отримують виплати у 1 000 гривень через у межах програми "Зимова підтримка" через "Укрпошту", продовжили терміни використання грошей. Відповідну пропозицію Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності погодив уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Отримувачі пенсій і соціальних виплат через "Укрпошту", для яких 1 000 гривень була нарахована автоматично, а також ті, хто оформлював її у відділеннях, тепер зможуть використати кошти до кінця лютого 2026 року.
Раніше термін був різним: для тих, хто отримує автоматично - до кінця грудня 2025 року, а для тих, хто подавав заявку - до кінця січня 2026 року.
Прийом заявок триває до 24 грудня 2025 року. Подати її можна:
Станом на 10 грудня подано понад 16 млн заявок, із них майже 13 млн - онлайн, ще 1,2 млн - у відділеннях "Укрпошти".
Програма вже профінансована для 11,9 млн українців, включно з виплатами на дітей (на кожну дитину потрібна окрема заявка).
Через картку "Національний кешбек", оформлену через "Дію", вже витрачено понад 3,4 млрд гривень - здебільшого на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.
Кошти з цієї картки потрібно використати до 30 червня 2026 року.
У відділеннях "Укрпошти" найчастіше заявку оформлюють люди, які
Тим, хто не може прийти у відділення, радять телефонувати на гарячу лінію "Укрпошти" 0 800 300 545 - листоноша оформить заявку вдома.
На прифронтових територіях працюють мобільні відділення.
Нагадаємо, програма стартувала 15 листопада 2025 року, і подати заявку можуть усі охочі.
Отримані кошти дозволено витрачати не лише на комуналку, а й на купівлю продуктів українського виробництва. Також ми розповідали, на що можна витратити гроші у відділеннях "Укрпошти".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що для окремих категорій передбачена додаткова виплата 6 500 гривень, прийом заявок на яку стартував 21 листопада.