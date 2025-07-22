Отримуєте гроші з-за кордону? Як задекларувати дохід і не платити податки двічі

Фізичні особи - резиденти України - зобов'язані декларувати доходи, отримані як на території нашої країни, так і поза її межами. Тобто іноземні доходи підлягають оподаткуванню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної податкової служби України.

Як оподатковуються іноземні доходи

Згідно з інформацією ДПС, іноземні доходи включають будь-які доходи, отримані резидентами за межами митної території України або ж на непідконтрольних територіях (у тому числі від будь-яких видів їх діяльності).

Такі доходи оподатковуються:

податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%;

військовим збором за ставкою 1,5% - при отриманні до 31.12.2024 включно;

військовим збором за ставкою 5% - нараховані (виплачені) з 01.01.2025.

"При отриманні іноземного доходу у валюті, сума такого доходу підлягає перерахунку у гривні за курсом НБУ на дату його нарахування (отримання)", - зауважили у податковій службі.

Як задекларувати іноземні доходи

Фізичні особи, які отримали іноземні доходи, зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, наступного за звітним.

Це стосується також і самозайнятих осіб.

Якщо людина - не в Україні, подати декларацію можна перебуваючи за кордоном:

фізично - поштою - з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну подання;

віддалено - в електронній формі - через Електронний кабінет платника податків (за наявності електронного ключа).

Зазначається, що сплатити суму податкового зобов’язання, визначену в декларації, необхідно до 1 серпня року, наступного за звітним.

Чи зараховуються податки, сплачені за кордоном

У Державній податковій службі пояснили, що суми податків, сплачених за межами країни, можуть бути зараховані при розрахунку податкових зобов'язань в Україні.

Для цього необхідно надати довідку від іноземного податкового органу - про суму сплаченого податку, базу та/або об'єкт оподаткування.

"Вона має бути легалізована, якщо інше не передбачено міжнародними договорами", - зауважили у ДПС.

У разі відсутності підтвердних документів, платник може подати заяву до податкового органу за своєю податковою адресою - для перенесення строку подання декларації (до 31 грудня року, наступного за звітним).

Уточнюється, що сума сплаченого податку за межами країни зараховується у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно сплатити в Україні.

Чи потрібно декларувати допомогу, отриману з іноземних джерел

Насамкінець у Державній податковій службі пояснили, чи потрібно українцям декларувати допомогу, отриману з іноземних джерел під час воєнного стану.

Так, якщо ви через російську агресію отримали тимчасовий захист за кордоном, то не підлягає оподаткуванню допомога, отримана:

від іноземних держав та їх державних фондів;

від компаній чи організацій, які здійснюють благодійну діяльність.

"Вона не включається до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану", - уточнили в ДПС.

Отже, якщо платник податку отримував лише таку допомогу, обов'язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним.

"Якщо ж були інші доходи, вони підлягають декларуванню відповідно до загального порядку", - підсумували у податковій.