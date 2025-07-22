Получаете деньги из-за границы? Как задекларировать доход и не платить налоги дважды

Физические лица - резиденты Украины - обязаны декларировать доходы, полученные как на территории нашей страны, так и за ее пределами. То есть иностранные доходы подлежат налогообложению в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Как облагаются налогом иностранные доходы

Согласно информации ГНС, иностранные доходы включают любые доходы, полученные резидентами за пределами таможенной территории Украины или же на неподконтрольных территориях (в том числе от любых видов их деятельности).

Такие доходы облагаются:

налогом на доходы физических лиц по ставке 18%;

военным сбором по ставке 1,5% - при получении до 31.12.2024 включительно;

военным сбором по ставке 5% - начисленные (выплаченные) с 01.01.2025.

"При получении иностранного дохода в валюте, сумма такого дохода подлежит пересчету в гривны по курсу НБУ на дату его начисления (получения)", - отметили в налоговой службе.

Как задекларировать иностранные доходы

Физические лица, получившие иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным.

Это касается также и самозанятых лиц.

Если человек - не в Украине, подать декларацию можно находясь за границей:

физически - по почте - с уведомлением о вручении и описью вложения не позднее чем за 5 дней до предельного срока подачи;

удаленно - в электронной форме - через Электронный кабинет налогоплательщика (при наличии электронного ключа).

Отмечается, что уплатить сумму налогового обязательства, определенную в декларации, необходимо до 1 августа года, следующего за отчетным.

Зачисляются ли налоги, уплаченные за рубежом

В Государственной налоговой службе объяснили, что суммы налогов, уплаченных за пределами страны, могут быть зачислены при расчете налоговых обязательств в Украине.

Для этого необходимо предоставить справку от иностранного налогового органа - о сумме уплаченного налога, базе и/или объекте налогообложения.

"Она должна быть легализована, если иное не предусмотрено международными договорами", - отметили в ГНС.

В случае отсутствия подтверждающих документов, плательщик может подать заявление в налоговый орган по своему налоговому адресу - для переноса срока подачи декларации (до 31 декабря года, следующего за отчетным).

Уточняется, что сумма уплаченного налога за пределами страны зачисляется в сумме, не превышающей сумму налога, которую нужно уплатить в Украине.

Нужно ли декларировать помощь, полученную из иностранных источников

В завершение в Государственной налоговой службе объяснили, нужно ли украинцам декларировать помощь, полученную из иностранных источников во время военного положения.

Так, если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то не подлежит налогообложению помощь, полученная:

от иностранных государств и их государственных фондов;

от компаний или организаций, осуществляющих благотворительную деятельность.

"Она не включается в общий налогооблагаемый доход до момента отмены военного положения", - уточнили в ГНС.

Следовательно, если налогоплательщик получал только такую помощь, обязанность по представлению налоговой декларации считается выполненной.

"Если же были другие доходы, они подлежат декларированию в соответствии с общим порядком", - подытожили в налоговой.