Отримав 5 млн гривень та орендує квартири. Умєров подав декларацію про доходи за 2023 рік

У документі вказано, що Умєров орендує дві квартири в Києві. Їх площа 128,8 м² та 80,6 м². При цьому зареєстрований голова Міноборони у квартирі в Києві площею 95 м², її вартість 550 тисяч гривень.

Водночас дружина Умєрова Лєйля орендує квартиру площею 137,4 м² у США. А його матір має у власності будинок у тимчасово окупованому Криму площею 196,7 м².

Також він задекларував легковий автомобіль Ford Explorer 2016 року випуску, вартістю 400 тисяч гривень. Його він теж орендує.

Минулого року він отримав 5 мільйонів гривень доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав ТОВ "Компанія Блек Сі". Міністр має у володінні 100% корпоративних прав цієї фірми. Міністр має право вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії "Астем Текнолоджіз".

Рустем Умєров отримав 131 526 гривень зарплати під час роботи у Фонді держмайна, а в міністерстві - 442 347 гривень. Умєров задекларував понад 9,1 мільйона гривень як "суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc".

Міністр оборони задекларував 18,2 тисячі доларів неакцептованих вимог кредитора, 9,1 тисяч доларів готівкою і 180,5 тисяч гривень готівкових. На його банківських рахунках - 1,8 тисячі доларів та 3,7 мільйона гривень.

У декларації вказано, що його дружина у 2023 році отримала 1,44 мільйона гривень зарплати в компанії Astem Ventures Inc. Вона має 1 000 доларів готівки та 8,5 тисячі доларів доларів на банківських рахунках.

Декларації українських чиновників

Електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Згодом ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

Нагадаємо, в НАЗК розповіли, яку кількість декларацій очікують від українських чиновників.

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