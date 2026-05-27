Отримати пільги на навчання дітям ветеранів стало простіше: що змінилось

Дітям ветеранів спростили доступ до пільг на навчання у коледжах та вишах. Відповідні зміни ухвалив уряд України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ).
У МОУ розповіли, що для дітей ветеранів було спрощено доступ до освітніх пільг.
Уточнюється, що простіше стане отримати пільги на навчання:
"Відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволено використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій (УБД) в окремих випадках", - пояснили в міністерстві.
Зазначається, що відповідні зміни схвалив Кабінет міністрів України.
Українцям повідомили, що з огляду на запроваджені урядом зміни, діти ветеранів, ветеранок і постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір:
"Таким чином, у даному випадку витяг із Реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД", - констатували в МОУ.
Згідно з інформацією Міноборони, отримати витяг із Реєстру можна:
Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років (або її представник), до запиту обов'язково додається довідка про здобувача освіти - з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Повідомляється, що витяг на запит заявника формується:
При цьому документ містить унікальний електронний ідентифікатор - для перевірки достовірності.
Крім того, відтепер витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів містить додаткові корисні відомості:
"Держава продовжує прибирати зайву бюрократію там, де це можливо", - підсумували в МОУ.
