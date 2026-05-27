Образование

Получить льготы на обучение детям ветеранов стало проще: что изменилось

07:30 27.05.2026 Ср
При необходимости вместо удостоверения УБД можно подать другой документ
aimg Ирина Костенко
Дети украинских ветеранов могут получить льготы на обучение (фото иллюстративное: Getty Images)

Детям ветеранов упростили доступ к льготам на обучение в колледжах и вузах. Соответствующие изменения приняло правительство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).

Что именно изменилось для детей ветеранов

В МОУ рассказали, что для детей ветеранов был упрощен доступ к образовательным льготам.

Уточняется, что проще станет получить льготы на обучение:

  • в колледжах;
  • в вузах.

"Отныне выписку из Реестра ветеранов разрешено использовать на уровне с удостоверением участника боевых действий (УБД) в отдельных случаях", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что соответствующие изменения принял Кабинет министров Украины.

Как выписка "работает" вместо удостоверения

Украинцам сообщили, что учитывая введенные правительством изменения, дети ветеранов, ветеранок и пострадавших участников Революции Достоинства при оформлении льготы на обучение в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования могут подавать на выбор:

  • либо удостоверение УБД одного из родителей;
  • либо выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны одного из родителей.

"Таким образом, в данном случае выписку из Реестра можно использовать наравне с удостоверением УБД", - констатировали в МОУ.

Как получить выписку, чтобы оформить льготу

Согласно информации Минобороны, получить выписку из Реестра можно:

  • абсолютно бесплатно;
  • быстро;
  • независимо от места регистрации;
  • разными способами - либо онлайн (через портал "Дія"), либо физически - через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Если такую выписку самостоятельно заказывает ребенок в возрасте до 23 лет (или его представитель), к запросу обязательно прилагается справка о соискателе образования - из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Что содержит выписка из Реестра ветеранов

Сообщается, что выписка на запрос заявителя формируется:

  • либо в электронной форме;
  • либо в бумажной форме.

При этом документ содержит уникальный электронный идентификатор - для проверки достоверности.

Кроме того, отныне выписка из Единого государственного реестра ветеранов содержит дополнительные полезные сведения:

  • какой именно орган или комиссия предоставили человеку статус ветерана;
  • дату его присвоения;
  • юридические основания для этого.

"Государство продолжает убирать лишнюю бюрократию там, где это возможно", - подытожили в МОУ.

