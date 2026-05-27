ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Получить льготы на обучение детям ветеранов стало проще: что изменилось

07:30 27.05.2026 Ср
3 мин
При необходимости вместо удостоверения УБД можно подать другой документ
aimg Ирина Костенко
Получить льготы на обучение детям ветеранов стало проще: что изменилось Дети украинских ветеранов могут получить льготы на обучение (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Детям ветеранов упростили доступ к льготам на обучение в колледжах и вузах. Соответствующие изменения приняло правительство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).

Читайте также: Военный документ в смартфоне: как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобится

Что именно изменилось для детей ветеранов

В МОУ рассказали, что для детей ветеранов был упрощен доступ к образовательным льготам.

Уточняется, что проще станет получить льготы на обучение:

  • в колледжах;
  • в вузах.

"Отныне выписку из Реестра ветеранов разрешено использовать на уровне с удостоверением участника боевых действий (УБД) в отдельных случаях", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что соответствующие изменения принял Кабинет министров Украины.

Как выписка "работает" вместо удостоверения

Украинцам сообщили, что учитывая введенные правительством изменения, дети ветеранов, ветеранок и пострадавших участников Революции Достоинства при оформлении льготы на обучение в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования могут подавать на выбор:

  • либо удостоверение УБД одного из родителей;
  • либо выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны одного из родителей.

"Таким образом, в данном случае выписку из Реестра можно использовать наравне с удостоверением УБД", - констатировали в МОУ.

Как получить выписку, чтобы оформить льготу

Согласно информации Минобороны, получить выписку из Реестра можно:

  • абсолютно бесплатно;
  • быстро;
  • независимо от места регистрации;
  • разными способами - либо онлайн (через портал "Дія"), либо физически - через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Если такую выписку самостоятельно заказывает ребенок в возрасте до 23 лет (или его представитель), к запросу обязательно прилагается справка о соискателе образования - из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Что содержит выписка из Реестра ветеранов

Сообщается, что выписка на запрос заявителя формируется:

  • либо в электронной форме;
  • либо в бумажной форме.

При этом документ содержит уникальный электронный идентификатор - для проверки достоверности.

Кроме того, отныне выписка из Единого государственного реестра ветеранов содержит дополнительные полезные сведения:

  • какой именно орган или комиссия предоставили человеку статус ветерана;
  • дату его присвоения;
  • юридические основания для этого.

"Государство продолжает убирать лишнюю бюрократию там, где это возможно", - подытожили в МОУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из поступающих в колледжи имеет право на льготы в 2026 году.

Кроме того, мы объясняли, какие могут быть льготы на обучение для детей военных в целом - что дает государство и кто имеет право на спецусловия.

Читайте также, какие льготы могут получить абитуриенты с временно оккупированных территорий (ВОТ).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины знижки Советы родителям Колледж Дети Документы Военный Льготы Образование в Украине Вузы Ветераны
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст