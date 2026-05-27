Получить льготы на обучение детям ветеранов стало проще: что изменилось
Детям ветеранов упростили доступ к льготам на обучение в колледжах и вузах. Соответствующие изменения приняло правительство Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ).
Что именно изменилось для детей ветеранов
В МОУ рассказали, что для детей ветеранов был упрощен доступ к образовательным льготам.
Уточняется, что проще станет получить льготы на обучение:
- в колледжах;
- в вузах.
"Отныне выписку из Реестра ветеранов разрешено использовать на уровне с удостоверением участника боевых действий (УБД) в отдельных случаях", - объяснили в министерстве.
Отмечается, что соответствующие изменения принял Кабинет министров Украины.
Как выписка "работает" вместо удостоверения
Украинцам сообщили, что учитывая введенные правительством изменения, дети ветеранов, ветеранок и пострадавших участников Революции Достоинства при оформлении льготы на обучение в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования могут подавать на выбор:
- либо удостоверение УБД одного из родителей;
- либо выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны одного из родителей.
"Таким образом, в данном случае выписку из Реестра можно использовать наравне с удостоверением УБД", - констатировали в МОУ.
Как получить выписку, чтобы оформить льготу
Согласно информации Минобороны, получить выписку из Реестра можно:
- абсолютно бесплатно;
- быстро;
- независимо от места регистрации;
- разными способами - либо онлайн (через портал "Дія"), либо физически - через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Если такую выписку самостоятельно заказывает ребенок в возрасте до 23 лет (или его представитель), к запросу обязательно прилагается справка о соискателе образования - из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).
Что содержит выписка из Реестра ветеранов
Сообщается, что выписка на запрос заявителя формируется:
- либо в электронной форме;
- либо в бумажной форме.
При этом документ содержит уникальный электронный идентификатор - для проверки достоверности.
Кроме того, отныне выписка из Единого государственного реестра ветеранов содержит дополнительные полезные сведения:
- какой именно орган или комиссия предоставили человеку статус ветерана;
- дату его присвоения;
- юридические основания для этого.
"Государство продолжает убирать лишнюю бюрократию там, где это возможно", - подытожили в МОУ.
