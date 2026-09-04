Отримати допомогу та пільги тепер простіше: що змінилось у Києві для ветеранів і їх сімей

Київська міська рада оновила правила підтримки захисників та їхніх родин. Тепер оформити окремі види допомоги стане простіше, адже частину паперової тяганини - скасували.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що Київська міська рада схвалила зміни до Порядку надання додаткових пільг і гарантій окремим категоріям киян - у межах міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць".
Вона пояснила, що це рішення:
"Ми переглянули перелік документів, які ветерани та члени їхніх родин мають подавати для отримання передбачених міською програмою пільг і допомоги", - констатувала Хонда.
Вона уточнила, що "там, де місто може отримати необхідну інформацію з державних реєстрів або де документ не є необхідним для підтвердження права на допомогу, його більше не вимагатимуть від людини".
"Наше завдання - зробити процедуру максимально простою і зрозумілою", - наголосила заступниця голови КМДА.
Не є більше обов'язковими довідки за формою №5 та №6 (щодо проходження служби та участі у бойових діях).
Вони подаються "за наявності", що спрощує підтвердження факту безпосередньої участі у бойових діях.
"Замість документів за визначеним раніше переліком можна подати документ, який підтверджує відповідний факт", - уточнили у КМДА.
Як приклад наводиться витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
Схвалені Київрадою зміни скасовують необхідність щороку повторно подавати документи для отримання:
"Якщо право людини на відповідну виплату вже підтверджене, їй не потрібно щороку заново формувати та подавати той самий пакет документів", - пояснили у КМДА.
Запроваджені у Києві зміни спрощують оформлення допомоги для членів сімей захисників і захисниць, які зникли безвісти.
Із переліку документів прибрали:
Тепер для підтвердження відповідного статусу достатньо витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Передбачено також можливість вибору підстави для отримання додаткових пільг і гарантій.
Тепер, за даними КМДА, якщо киянин чи киянка мають кілька статусів (які дають право на додаткові пільги та гарантії в межах Порядку), людина може самостійно обрати - за яким із них користуватися відповідними пільгами.
Це, зокрема, стосується:
"Для підтвердження обраної категорії необхідно мати відповідне посвідчення або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", - пояснили громадянам.
Оновлення Порядку розширює можливість отримання окремих пільг для повнолітніх дітей захисників і захисниць віком до 23 років.
Уточнюється, що відповідні пільги можуть отримувати:
"Якщо вони продовжують навчання - здобувають середню або вищу освіту", - уточнили у КМДА.
Насамкінець у КМДА повідомили, що було мінено умови оздоровлення дітей захисників і захисниць.
Йдеться про те, що тепер дитина може перебувати на оздоровленні:
"Основна умова - дитина та захисник або захисниця, які мають право на відповідну послугу, повинні бути зареєстровані в Києві", - повідомили у КМДА.
Отже, в цілому оновлений Порядок:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити нову програму підтримки ветеранів вже до Покрови.
Тим часом ми пояснювали, як змінюються правила роботи медзакладів в Україні (у чому ветерани отримують пріоритет).
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