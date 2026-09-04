Получить помощь и льготы теперь проще: что изменилось в Киеве для ветеранов и их семей

Киевский городской совет обновил правила поддержки защитников и их семей. Теперь оформить отдельные виды помощи станет проще, ведь часть бумажной волокиты - отменили.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда рассказала, что Киевский городской совет принял изменения в Порядок предоставления дополнительных льгот и гарантий отдельным категориям киевлян - в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц".
Она объяснила, что это решение:
"Мы пересмотрели перечень документов, которые ветераны и члены их семей должны подавать для получения предусмотренных городской программой льгот и помощи", - констатировала Хонда.
Она уточнила, что "там, где город может получить необходимую информацию из государственных реестров или где документ не необходим для подтверждения права на помощь, его больше не будут требовать от человека".
"Наша задача - сделать процедуру максимально простой и понятной", - подчеркнула замглавы КГГА.
Не являются больше обязательными справки по форме №5 и №6 (о прохождении службы и участии в боевых действиях).
Они подаются "при наличии", что упрощает подтверждение факта непосредственного участия в боевых действиях.
"Вместо документов по определенному ранее перечню можно подать документ, подтверждающий соответствующий факт", - уточнили в КГГА.
В качестве примера приводится выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).
Принятые Киевсоветом изменения отменяют необходимость ежегодно повторно подавать документы для получения:
"Если право человека на соответствующую выплату уже подтверждено, ему не нужно каждый год заново формировать и подавать тот же пакет документов", - объяснили в КГГА.
Введенные в Киеве изменения упрощают оформление помощи для членов семей защитников и защитниц, пропавших без вести.
Из перечня документов убрали:
Теперь для подтверждения соответствующего статуса достаточно выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Предусмотрена также возможность выбора основания для получения дополнительных льгот и гарантий.
Теперь, по данным КГГА, если у киевлянина или киевлянки есть несколько статусов (дающих право на дополнительные льготы и гарантии в пределах Порядка), человек может самостоятельно выбрать - по какому из них пользоваться соответствующими льготами.
Это, в частности, касается:
"Для подтверждения выбранной категории необходимо иметь соответствующее удостоверение или выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны", - объяснили гражданам.
Обновление Порядка расширяет возможность получения отдельных льгот для совершеннолетних детей защитников и защитниц в возрасте до 23 лет.
Уточняется, что соответствующие льготы могут получать:
"Если они продолжают обучение - получают среднее или высшее образование", - уточнили в КГГА.
В заключение в КГГА сообщили, что были изменены условия оздоровления детей защитников и защитниц.
Речь о том, что теперь ребенок может находиться на оздоровлении:
"Основное условие - ребенок и защитник или защитница, имеющие право на соответствующую услугу, должны быть зарегистрированы в Киеве", - сообщили в КГГА.
Следовательно, в целом обновленный Порядок:
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