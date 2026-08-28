ua en ru
Пт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Люди не знають, що робити": яку проблему виявили в Мінветеранів і що змінюють

11:04 28.08.2026 Пт
4 хв
Який гайд "на одну сторінку" створюють урядовці вже зараз?
aimg Ірина Костенко
"Люди не знають, що робити": яку проблему виявили в Мінветеранів і що змінюють Ветеранська політика в Україні має вирішувати реальні задачі (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Мінветеранів повинне змінюватись "не під людину, а під задачу". Його роботу планують оптимізувати так, щоб були конкретні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію в Telegram міністра у справах ветеранів України Віталія Кіма щодо його роботи впродовж цього місяця.

Головне:

  • Ветеранська політика: після проведеного в Києві Форуму міністерство готує конкретні рішення, визначаючи відповідальних та чіткі терміни виконання завдань.
  • Безпека на масових заходах: спільно з Мінкультом розробляється простий гайд для людей і організаторів концертів - як діяти у випадках гострої реакції на гучні звуки.
  • Регіональні поїздки: міністр проводить зустрічі з ветеранами, військовими, фахівцями супроводу ЦВС - переймаючи досвід надання якісних послуг для масштабування на державному рівні.
  • Цифровізація послуг: є одним із пріоритетів міністерства - Бельгія вже виділила 4 млн євро на оцифрування процесів та роботу з Реєстром ветеранів, є також попередні домовленості з іншими країнами.
  • Структурні зміни: відомство оптимізують не під конкретних людей, а під розв'язання реальних завдань на основі виявлених проблем.

Ветеранський форум

Кім нагадав, що 22 серпня (напередодні Дня Незалежності України), в Києві відбувся IХ Міжнародний ветеранський форум "Нова архітектура ветеранської політики", організований Міністерством у справах ветеранів за підтримки партнерів і ветеранської спільноти.

За результатами заходу відомство отримало, за словами посадовця, чіткі завдання від президента України, прем'єр-міністра та, найголовніше, від самої ветеранської спільноти.

"Тепер наше завдання - перевести все, що говорили на Форумі, у конкретні рішення, визначити відповідальних і терміни", - констатував міністр.

Реальна проблема

Днями, за словами Кіма, був випадок, коли під час концерту у військового сталася гостра реакція на гучний звук.

"І побачили проблему - люди поруч не знають, що робити", - наголосив урядовець.

Він зауважив, що таке може статися:

  • не тільки з військовим чи ветераном;
  • але і з цивільною людиною, яка живе в умовах повномасштабної війни і може мати такий самий тригер.

"Разом із Мінкультом зараз напрацьовуємо простий гайд на одну сторінку: що робити в такій ситуації", - повідомив Кім.

Він додав також побажання від імені міністерства: "щоб для організаторів масових заходів це стало окремим пунктом підготовки перед початком кожного заходу".

Робота на місцях

В опублікованому від 27 серпня відеозверненні Кім розповів, що напередодні відвідав Полтавську область.

Він уточнив, що це - вже третя поїздка в регіони, і вони будуть продовжуватися. Адже "жоден звіт не підмінить реальну розмову, реальну проблематику, яка є у людей".

"На місцях говоримо напряму з ветеранами, військовими, фахівцями із супроводу, родинами, громадами та ОВА. Щоб бачити всю картину і розуміти, що працює - посилювати, а що потрібно - змінювати", - пояснив міністр.

Спілкування з військовими

За словами Кіма, напряму з військовими він також спілкується.

"Я був в "Азові", в ДШВ, зустрічався з ВМС, з фахівцями супроводу ЦВС (Цивільно-військового співробітництва, - Ред.). Беремо їхній кращий досвід, досвід патронатних служб, щоб перевести це на державний рівень і якісно надавати всі послуги ветерану", - поділився очільник міністерства.

Він додав, що логіка тут проста - "не людина має після служби самостійно шукати державу, а держава має ходити за людиною і надавати послугу, яку зобов'язана".

Читайте також: Кім представив п'ять напрямків роботи щодо ветеранської політики

Цифровізація та співпраця

"Цифровізація та міжнародний трек - один із пріоритетів. Уже є результати", - повідомив Кім.

Він пояснив, що зараз велика команда додалась до команди міністерства, щоб:

  • оцифрувати всі послуги;
  • працювати з Реєстром ветеранів;
  • максимально зменшити участь ветерана в процесі отримання необхідних документів.

"Щоб ми могли робити це замість нього", - уточнив посадовець.

Є результат, за його словами, і "по міжнародці".

"Бельгія вже виділила 4 млн євро на розвиток цифровізації, є домовленості попередні з іншими країнами", - розповів міністр.

Подальші плани

Далі, за словами Кіма, після Форуму, поїздок у регіони та прямих розмов із ветеранами та військовими міністерство має конкретні задачі.

"По кожній визначаємо відповідальних. Зараз змінюю структуру Міністерства не під людину, а під задачу, щоб реалізувати її в конкретні терміни", - повідомив очільник відомства.

Насамкінець він зауважив, що вже було завершено "аналіз роботи Міністерства" й він "повністю збігається зі звітом Омбудсмена".

"Є проблеми, які треба виправляти. Моя задача - оптимізувати роботу Міністерства, щоб воно давало конкретний результат для ветеранів", - підсумував новопризначний міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Віталія Кіма міністром у справах ветеранів під час засідання 16 липня 2026 року. Тоді прем'єр-міністр Сергій Корецький вніс до парламенту офіційне подання з кандидатурами міністрів нового уряду, а парламент затвердив його склад.

Згодом президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити нову програму підтримки ветеранів вже до Покрови.

Читайте також, як змінюються правила роботи медзакладів в Україні (у чому ветерани отримують пріоритет).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини АТО ПТСР служба в армії послуги Правительство Ветеран Виталий Ким Військовий Ветерани
Новини
Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)
Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають