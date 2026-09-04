Отримати допомогу та пільги тепер простіше: що змінилось у Києві для ветеранів і їх сімей
Київська міська рада оновила правила підтримки захисників та їхніх родин. Тепер оформити окремі види допомоги стане простіше, адже частину паперової тяганини - скасували.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Що змінилось для ветеранів і їх рідних
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що Київська міська рада схвалила зміни до Порядку надання додаткових пільг і гарантій окремим категоріям киян - у межах міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць".
Вона пояснила, що це рішення:
- спрощує процедуру оформлення окремих видів допомоги;
- скорочує перелік документів, які необхідно подавати ветеранам, ветеранкам і членам їхніх родин.
"Ми переглянули перелік документів, які ветерани та члени їхніх родин мають подавати для отримання передбачених міською програмою пільг і допомоги", - констатувала Хонда.
Вона уточнила, що "там, де місто може отримати необхідну інформацію з державних реєстрів або де документ не є необхідним для підтвердження права на допомогу, його більше не вимагатимуть від людини".
"Наше завдання - зробити процедуру максимально простою і зрозумілою", - наголосила заступниця голови КМДА.
Які довідки більше не є обов'язковими
Не є більше обов'язковими довідки за формою №5 та №6 (щодо проходження служби та участі у бойових діях).
Вони подаються "за наявності", що спрощує підтвердження факту безпосередньої участі у бойових діях.
"Замість документів за визначеним раніше переліком можна подати документ, який підтверджує відповідний факт", - уточнили у КМДА.
Як приклад наводиться витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
Скасування повторного подання документів
Схвалені Київрадою зміни скасовують необхідність щороку повторно подавати документи для отримання:
- щорічної допомоги;
- щомісячної допомоги.
"Якщо право людини на відповідну виплату вже підтверджене, їй не потрібно щороку заново формувати та подавати той самий пакет документів", - пояснили у КМДА.
Спрощення для рідних зниклих безвісти
Запроваджені у Києві зміни спрощують оформлення допомоги для членів сімей захисників і захисниць, які зникли безвісти.
Із переліку документів прибрали:
- повідомлення (сповіщення) про зникнення особи безвісти;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тепер для підтвердження відповідного статусу достатньо витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Вибір підстави для додаткових пільг
Передбачено також можливість вибору підстави для отримання додаткових пільг і гарантій.
Тепер, за даними КМДА, якщо киянин чи киянка мають кілька статусів (які дають право на додаткові пільги та гарантії в межах Порядку), людина може самостійно обрати - за яким із них користуватися відповідними пільгами.
Це, зокрема, стосується:
- людей, які одночасно мають статус учасника бойових дій та члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;
- членів сімей захисників і захисниць, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин.
"Для підтвердження обраної категорії необхідно мати відповідне посвідчення або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", - пояснили громадянам.
Пільги для повнолітніх дітей захисників
Оновлення Порядку розширює можливість отримання окремих пільг для повнолітніх дітей захисників і захисниць віком до 23 років.
Уточнюється, що відповідні пільги можуть отримувати:
- або діти загиблих, померлих і зниклих безвісти за особливих обставин;
- або діти тих, хто перебуває в полоні.
"Якщо вони продовжують навчання - здобувають середню або вищу освіту", - уточнили у КМДА.
Умови оздоровлення дітей захисників і захисниць
Насамкінець у КМДА повідомили, що було мінено умови оздоровлення дітей захисників і захисниць.
Йдеться про те, що тепер дитина може перебувати на оздоровленні:
- у супроводі не лише свого батька або матері (захисника чи захисниці);
- але й у супроводі іншого члена родини.
"Основна умова - дитина та захисник або захисниця, які мають право на відповідну послугу, повинні бути зареєстровані в Києві", - повідомили у КМДА.
Отже, в цілому оновлений Порядок:
- передбачає менше формальних процедур для ветеранів та їхніх родин;
- спрощує доступ до передбачених містом пільг, виплат та інших видів підтримки.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити нову програму підтримки ветеранів вже до Покрови.
Тим часом ми пояснювали, як змінюються правила роботи медзакладів в Україні (у чому ветерани отримують пріоритет).
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