Отримати допомогу та пільги тепер простіше: що змінилось у Києві для ветеранів і їх сімей

Київська міська рада оновила правила підтримки захисників та їхніх родин. Тепер оформити окремі види допомоги стане простіше, адже частину паперової тяганини - скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що змінилось для ветеранів і їх рідних

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда розповіла, що Київська міська рада схвалила зміни до Порядку надання додаткових пільг і гарантій окремим категоріям киян - у межах міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць".

Вона пояснила, що це рішення:

спрощує процедуру оформлення окремих видів допомоги;

скорочує перелік документів, які необхідно подавати ветеранам, ветеранкам і членам їхніх родин.

"Ми переглянули перелік документів, які ветерани та члени їхніх родин мають подавати для отримання передбачених міською програмою пільг і допомоги", - констатувала Хонда.

Вона уточнила, що "там, де місто може отримати необхідну інформацію з державних реєстрів або де документ не є необхідним для підтвердження права на допомогу, його більше не вимагатимуть від людини".

"Наше завдання - зробити процедуру максимально простою і зрозумілою", - наголосила заступниця голови КМДА.

Які довідки більше не є обов'язковими

Не є більше обов'язковими довідки за формою №5 та №6 (щодо проходження служби та участі у бойових діях).

Вони подаються "за наявності", що спрощує підтвердження факту безпосередньої участі у бойових діях.

"Замість документів за визначеним раніше переліком можна подати документ, який підтверджує відповідний факт", - уточнили у КМДА.

Як приклад наводиться витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Скасування повторного подання документів

Схвалені Київрадою зміни скасовують необхідність щороку повторно подавати документи для отримання:

щорічної допомоги;

щомісячної допомоги.

"Якщо право людини на відповідну виплату вже підтверджене, їй не потрібно щороку заново формувати та подавати той самий пакет документів", - пояснили у КМДА.

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Спрощення для рідних зниклих безвісти

Запроваджені у Києві зміни спрощують оформлення допомоги для членів сімей захисників і захисниць, які зникли безвісти.

Із переліку документів прибрали:

повідомлення (сповіщення) про зникнення особи безвісти;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тепер для підтвердження відповідного статусу достатньо витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Вибір підстави для додаткових пільг

Передбачено також можливість вибору підстави для отримання додаткових пільг і гарантій.

Тепер, за даними КМДА, якщо киянин чи киянка мають кілька статусів (які дають право на додаткові пільги та гарантії в межах Порядку), людина може самостійно обрати - за яким із них користуватися відповідними пільгами.

Це, зокрема, стосується:

людей, які одночасно мають статус учасника бойових дій та члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;

членів сімей захисників і захисниць, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин.

"Для підтвердження обраної категорії необхідно мати відповідне посвідчення або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни", - пояснили громадянам.

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Пільги для повнолітніх дітей захисників

Оновлення Порядку розширює можливість отримання окремих пільг для повнолітніх дітей захисників і захисниць віком до 23 років.

Уточнюється, що відповідні пільги можуть отримувати:

або діти загиблих, померлих і зниклих безвісти за особливих обставин;

або діти тих, хто перебуває в полоні.

"Якщо вони продовжують навчання - здобувають середню або вищу освіту", - уточнили у КМДА.

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Умови оздоровлення дітей захисників і захисниць

Насамкінець у КМДА повідомили, що було мінено умови оздоровлення дітей захисників і захисниць.

Йдеться про те, що тепер дитина може перебувати на оздоровленні:

у супроводі не лише свого батька або матері (захисника чи захисниці);

але й у супроводі іншого члена родини.

"Основна умова - дитина та захисник або захисниця, які мають право на відповідну послугу, повинні бути зареєстровані в Києві", - повідомили у КМДА.

Отже, в цілому оновлений Порядок: