Через нічну атаку РФ під Києвом загорілися склади

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Уночі проти 4 вересня російські війська атакували Софіївську Борщагівку на Київщині. Унаслідок удару постраждали складські приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Борщагівського сільського голови Олександра Медведя.

За словами посадовця, цієї ночі зафіксували влучання по складських приміщеннях у Софіївській Борщагівці. Ворог продовжує атакувати та знищувати цивільну інфраструктуру. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару. Посадовець закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже атаки не припиняються.