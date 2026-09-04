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Через нічну атаку РФ під Києвом загорілися склади

08:59 04.09.2026 Пт
1 хв
На місці удару працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків
aimg Валерія Абабіна
Через нічну атаку РФ під Києвом загорілися склади Фото: Наслідки атаки РФ (t.me/medvidolexandr)
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Уночі проти 4 вересня російські війська атакували Софіївську Борщагівку на Київщині. Унаслідок удару постраждали складські приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Борщагівського сільського голови Олександра Медведя.

За словами посадовця, цієї ночі зафіксували влучання по складських приміщеннях у Софіївській Борщагівці. Ворог продовжує атакувати та знищувати цивільну інфраструктуру.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.

Посадовець закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже атаки не припиняються.

Нагадаємо, під час масованої атаки 5 серпня у Софіївській Борщагівці горіло логістичне підприємство, а загалом тієї ночі на Київщині загинули 14 людей і ще близько 30 дістали поранення.

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