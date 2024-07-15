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"Отримали максимум". Зеленський прокоментував результат саміту НАТО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не отримала запрошення до НАТО під час нещодавнього саміту, оскільки перебуває у стані війни. Водночас в питанні підтримки "максимум" було виконано.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час пресконференції.

"Ми не отримали на цьому саміті (НАТО, - ред.) того, що не може Україна отримати, якщо вона у війні. Без популізму, без балачок, запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна", - заявив президент. 

Зеленський відзначив, що країни-партнери зможуть надати Україні запрошення до Альянсу лише після завершення війни. Зокрема для цього їм потрібно консолідоване рішення усіх членів військово-політичного союзу. 

"Тому я вважаю, що на цьому саміті НАТО Україна отримала максимум, який ми могли отримати", - додав він. 

Саміт НАТО 

Під час саміту Альянсу, який проходив з 9 по 11 липня на території Вашингтона, Україна не отримала запрошення до НАТО. Водночас союзники у підсумковому комюніке зазначили, що шлях нашої країни до блоку є "незворотнім".

Зокрема генеральний секретар політично-військового союзу Єнс Столтенберг висловив сподівання, що протягом найближчих 10 років Україна все ж приєднається до Альянсу.

За підсумками 75-го саміту НАТО Україна отримає додаткові системи ППО, літаки F-16 й не тільки. Детальніше про це можна почитати за посиланням

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