Що Україна отримає після саміту НАТО: Міноборони підвело підсумки

За підсумками 75-го саміту НАТО Україна отримає додаткові системи ППО, літаки F-16, пакети військової допомоги та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

Зокрема, країні нададуть 5 новітніх батарей ППО. Мова йде про 4 батареї Patriot та 1 батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Також союзники нададуть десятки тактичних систем ППО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Повний список наступний: пакет військової допомоги від США на 225 млн доларів. В нього увійдуть система Patriot та ракети до неї, ракети для NASAMS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети;

одна система Patriot та ракети до неї від Німеччини. Крім того, артилерійські боєприпаси, жрлнм, військово-інженерні машини та інше обладнання;

93 млн доларів військової допомоги, 6 літаків F-16 та запчастини до гелікоптерів Sea King від Норвегії;

щорічна допомога в розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку від Британії (до 2030/31 років);

пакет військової допомоги на 366 млн доларів від Канади;

18 артсистем "Богдана" від Данії, фінансування виробництва в Україні;

пакет військової допомоги в розмірі 169 млн доларів від Австралії;

антидронові системи та патрони калібру 5,56х45 від Литви;

300 млн євро на закупівлю боєприпасів для літаків F-16 від Нідерландів;

пакет військової допомоги в розмірі 3,68 млн доларів від Нової Зеландії. У відомстві додали, що міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку союзникам за нові рішення про допомогу Україні на сотні мільйонів доларів. Також він анонсував використання прибутків із заморожених активів Росії для підтримки оборони України.