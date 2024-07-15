RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Получили максимум". Зеленский прокомментировал результат саммита НАТО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не получила приглашение в НАТО во время недавнего саммита, поскольку находится в состоянии войны. В то же время в вопросе поддержки "максимум" был выполнен.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ответе на вопросы корреспондента РБК-Украина во время пресс-конференции.

"Мы не получили на этом саммите (НАТО, - ред.) того, что не может Украина получить, если она в войне. Без популизма, без разговоров, приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончится война", - заявил президент. 

Зеленский отметил, что страны-партнеры смогут предоставить Украине приглашение в Альянс только после завершения войны. В частности для этого им нужно консолидированное решение всех членов военно-политического союза. 

"Поэтому я считаю, что на этом саммите НАТО Украина получила максимум, который мы могли получить", - добавил он. 

Саммит НАТО

Во время саммита Альянса, который проходил с 9 по 11 июля на территории Вашингтона, Украина не получила приглашение в НАТО. В то же время союзники в итоговом коммюнике отметили, что путь нашей страны в блок является "необратимым".

В частности генеральный секретарь политико-военного союза Йенс Столтенберг выразил надежду, что в течение ближайших 10 лет Украина все же присоединится к Альянсу.

По итогам 75-го саммита НАТО Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16 и не только. Подробнее об этом можно почитать по ссылке

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине