"Получили максимум". Зеленский прокомментировал результат саммита НАТО

"Мы не получили на этом саммите (НАТО, - ред.) того, что не может Украина получить, если она в войне. Без популизма, без разговоров, приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончится война", - заявил президент.

Зеленский отметил, что страны-партнеры смогут предоставить Украине приглашение в Альянс только после завершения войны. В частности для этого им нужно консолидированное решение всех членов военно-политического союза.

"Поэтому я считаю, что на этом саммите НАТО Украина получила максимум, который мы могли получить", - добавил он.

Саммит НАТО

Во время саммита Альянса, который проходил с 9 по 11 июля на территории Вашингтона, Украина не получила приглашение в НАТО. В то же время союзники в итоговом коммюнике отметили, что путь нашей страны в блок является "необратимым".

В частности генеральный секретарь политико-военного союза Йенс Столтенберг выразил надежду, что в течение ближайших 10 лет Украина все же присоединится к Альянсу.

По итогам 75-го саммита НАТО Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16 и не только. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.