Отозванный из Киева посол Грузии пройдет карантин

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, который отозван из Киева для консультаций, находится в двухнедельном обязательном карантине в Тбилиси. Об этом заявили в пресс-службе МИД Грузии, сообщает Новини-Грузия.

В МИД отметили, что посол выехал из Киева в Минск, а оттуда вылетел в Тбилиси.

"Посол (Шарашенидзе, - ред.) прибыл в Тбилиси вчера. Как и все пассажиры, прибывающие в международный тбилисский аэропорт, он пройдет двухнедельный обязательный карантин под наблюдением медиков", - сообщили в министерстве.

Напомним, грузинская сторона отозвала посла из Киева после назначения Михеила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины.

Отметим, что премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили. Впрочем, у них заявили, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

В связи с этим президент Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, исключив зеркальные шаги со стороны Украины. Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.