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Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии и исключил зеркальные шаги

Новости » Политика     08.05.2020 - 13:22
Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии и исключил зеркальные шаги
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский надеется сохранить хорошие отношения с Грузией

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отзыв посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ. Об этом он заявил в ходе визита в Луганскую область.

Зеленский отметил, что между Украиной и Грузией сохраняются хорошие отношения.

"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что после назначения Саакашвили грузинская сторона отозвала посла из Киева для консультаций. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

Вчера Саакашвили вошел в Национальный совет реформ и возглавил его исполнительный комитет.

Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Новости Украины Владимир ЗеленскийСаакашвилиГрузия
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