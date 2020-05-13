Відкликаний з Києва посол Грузії пройде карантин

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, який відкликаний з Києва для консультацій, перебуває у двотижневому обов'язковому карантині в Тбілісі. Про це заявили в пресслужбі МЗС Грузії, повідомляє Новини-Грузія.

У МЗС зазначили, що посол виїхав з Києва до Мінська, а звідти вилетів до Тбілісі.

"Посол (Шарашенідзе, - ред.) прибув до Тбілісі вчора. Як і всі пасажири, які прибувають в міжнародний тбіліський аеропорт, він пройде двотижневий обов'язковий карантин під наглядом медиків", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, грузинська сторона відкликала посла з Києва після призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ України.

Зазначимо, прем'єр-міністр Георгій Гахарія заявив, що Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі. Втім, у них заявили, що Україна призначила на посаду людини, який засуджений і розшукується в Грузії.

В зв'язку з цим президент Володимир Зеленський назвав помилкою відгук грузинського посла, виключивши дзеркальні кроки з боку України. Зеленський зазначив, що між Україною і Грузією зберігаються хороші відносини.