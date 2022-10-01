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Оточення Лимана: Гайдай назвав кількість окупантів, які опинилися в котлі

Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

У районі Лимана в оточенні перебувають понад 5 тисяч російських окупантів. Вони звернулися до керівництва з проханням вийти, але отримали відмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Військові Росії, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових РФ", - повідомив Гайдай.

За словами начальника Луганської ОВА, російські війська намагатимуться прорватися з оточення або здадуться в полон.

При цьому він зазначив, що майже всі шляхи відходу та підвезення боєприпасів перекрито українськими військами.

Оточення російського угруповання в Лимані

Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, операція з оточення загарбників біля Лимана знаходиться "на етапі завершення".

Вчора також стало відомо, що ЗСУ зайшли до Ямполя на Донеччині і впритул підійшли до Лимана зі східного боку. До того ж, українські бійці звільнили Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин.

Водночас в Офісі президента України нагадали про Іловайську трагедію та повідомили, що росіянам доведеться просити про вихід із Лимана.

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