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Росіянам доведеться просити про вихід з Лиману, - Подоляк

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П'ятниця 30 вересня 2022 16:16
Росіянам доведеться просити про вихід з Лиману, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Радника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав росіянам про Іловайську трагедію на тлі котла в Лимані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Рф. Якщо, звісно, тим, хто бенкетує в Кремлі, є діло до своїх солдатів", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами спікера східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, операція з оточення росіян на Лиманському напрямі наразі перебуває на "етапі завершення".

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Ірина Подоляк Російська Федерація
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