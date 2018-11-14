В отношении экс-управляющего "Одесской ТЭЦ" открыто уголовное производство

Иллюстративное фото (uc.od.ua)

Экс-управляющий "ОдесскойТЭЦ" и председатель "ХК "Энергосеть" незаконно завладели госсредствами на сумму свыше 28 млн грн

По поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) согласно ст.290 УПК Украины сообщено бывшему арбитражному управляющему ПАО "Одесская ТЭЦ" и его защите, а также представителю потерпевшей стороны о завершении досудебного следствия и открытия материалов для ознакомления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

Следствием установлено, что арбитражный управляющий государственного предприятия ПАО "Одесская ТЭЦ", по предварительному сговору с председателем "ХК "Энергосеть", завладели средствами государственного сектора экономики в размере более 28 млн грн путем заключения договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты и невыполнения в дальнейшем взятых на себя поставщиком обязательств.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) составили письменное сообщение о подозрении председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову.

Крючкова был задержан еще 14 апреля и на данный момент готовится его экстрадиция в Украину.