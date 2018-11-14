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Щодо екс-керуючого "Одеської ТЕЦ" відкрито кримінальне провадження

Новини » Політика    14.11.2018 - 13:17
Щодо екс-керуючого "Одеської ТЕЦ" відкрито кримінальне провадження
Ілюстративне фото (uc.od.ua)

Екс-керуючий ПАТ "Одеська ТЕЦ" та голова ПрАТ "ХК "Енергомережа" незаконно заволоділи держкоштами на суму понад 28 млн грн

За дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відповідно до ст.290 КПК України повідомлено колишнього арбітражного керуючого ПАТ "Одеська ТЕЦ" та його захист, а також представника потерпілої сторони про завершення досудового слідства та відкриття матеріалів для ознайомлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП у Facebook.

Слідством встановлено, що арбітражний керуючий державного підприємства ПАТ "Одеська ТЕЦ", за попередньою змовою з головою ПрАТ "ХК "Енергомережа", заволоділи коштами державного сектору економіки у розмірі понад 28 млн грн шляхом укладання договору на постачання природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати та невиконання у подальшому взятих на себе постачальником зобов’язань.

Щодо екс-керуючого &quot;Одеської ТЕЦ&quot; відкрито кримінальне провадження

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) склали письмове повідомлення про підозру голові правління ПРАТ "ХК "Енергомережа" Дмитру Крючкову.

Крючкова було затримано ще 14 квітня і на даний момент готується його екстрадиція в Україну.

САП склала повідомлення про підозру екс-депутату Крючкову
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