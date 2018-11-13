САП склала повідомлення про підозру екс-депутату Крючкову

Фото: Дмитро Крючков (twitter.com/dw.com)

Його підозрюють у розкраданні 424 млн гривень коштів державного сектору

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) склали письмове повідомлення про підозру голові правління ПРАТ "ХК "Енергомережа" Дмитру Крючкову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Повідомляється, що прокурорами САП складено письмове повідомлення про підозру голові правління ПРАТ "ХК "Енергомережа", у відношенні якого з квітня поточного року триває процедура екстрадиції з Німеччини.

Його підозрюють у розкраданні коштів державного сектору економіки у сфері енергетики в сумі 424 млн гривень. Заволодіння відбувалося шляхом укладення з згоди постачальників електричної енергії угод про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника та договору на постачання природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати.

Зазначено, що одержані кошти Крбчков використовував на свій розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2016 році колишній депутат Верховної ради України Дмитро Крючков був оголошений в розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. За версією слідства, він є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн гривень.

Затримання Крючкова сталося ще 14 квітня і на даний момент готується його екстрадиція в Україну.