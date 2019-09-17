Отмену закона об импичменте президента вынесут на голосование в Раду

Комитет парламента по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендует ВР принять решение в сессионном зале по проекту постановления об отмене законопроекта президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Так, 11 сентября было зарегистрировано постановление об отмене принятого Радой закона об импичменте президента.

Профильный комитет принял решение по проекту постановления.

"Предложить Верховной раде Украины определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения этого проекта постановления", - указано в решении.

Таким образом, документ может быть вынесен в зал для рассмотрения. Подчеркнем, в случае провального голосования за постановление подписание закона об импичменте будет разблокировано для спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Напомним, 10 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1012 об импичменте президента.

Подчеркнем, сначала парламентарии приняли документ за основу 337 ​​голосами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и потребовали не ставить документ на голосование.

Но Разумков все-таки вынес принятие законопроекта Зеленского в целом на голосование. Его принятие поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина ранее, 29 августа законопроект Зеленского был опубликован на сайте парламента. Так, закон был определен президентом как неотложный.