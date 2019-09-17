Скасування закону про імпічмент президента винесуть на голосування у Раду

Комітет парламенту з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендує ВР вирішитися у сесійній залі з приводу проекту постанову про скасування законопроекту президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Так, 11 вересня була зареєстрована постанова про скасування прийнятого Радою закону про імпічмент президента.

Профільний комітет прийняв рішення щодо проекту постанови.

"Запропонувати Верховній раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту постанови", - вказано у рішенні.

Таким чином, документ може бути винесений у зал для розгляду. Підкреслимо, у разі провального голосування за постанову підписання закону про імпічмент буде розблоковане для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №1012 про імпічмент президента.

Підкреслимо, спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Але Разумков все-таки виніс прийняття законопроекту Зеленського в цілому на голосування. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна раніше, 29 серпня законопроект Зеленського був опублікований на сайті парламенту. Так, закон був визначений президентом як невідкладний.