Отмененный iPhone и робот-гуманоид от Tesla. Главное из мира технологий

Американская Apple в начале 2010-х могла выпустить смартфон iPhone Nano, но по неизвестным причинам его отменили. Tesla намерена выпустить робота-гуманоида для домашних дел, а Xiaomi делает очередные шаги к выпуску своего электрокара.

РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.

Apple в 2010 отменила выход iPhone Nano

Из судебного процесса между Epic Games и Apple стало известно, что "яблочная" компания в 2010 году отменила выход бюджетного iPhone Nano, который должен был стать преемником iPhone 3GS.

Согласно письму Стива Джобса, после выхода iPhone 4 разрабатывалась его уменьшенная версия. Дизайном должен был заниматься Джонни Айв. Предполагалось, что iPhone Nano станет частью стратегии Apple на 2011 год. Почему проект так и не реализовали, неизвестно.

Тем временем стало известно, что Украина продолжает переговоры с Apple, в частности, обсуждается возможность того, чтобы голосовой помощник Siri поддерживал украинский язык. По словам вице-премьера Михаила Федорова, Siri заговорит по-украински очень скоро.

Tesla разрабатывает робота-гуманоида для "скучной работы"

Американская компания Tesla миллиардера Илона Маска на 2022 год готовит первый прототип собственного робота-гуманоида. Известно, что Tesla Bot оснастят чипами и датчиками, которые используются в автомобилях компаниях.

В основе Tesla Bot будет заложен автономный компьютер Dojo и нейронные сети. Рост робота составит 172 см, вес - 57 кг, на месте "лица" будет экран с полезной информацией.

По словам самого Маска, робот будет помогать выполнять различные "скучные" дела. Например, ходить за покупками.

Новый бюджетный Pixel

На этой неделю Google анонсировал старт продаж новой модели среднего класса - Pixel 5a 5G. Смартфон получил самый большой в серии аккумулятор, защищенный корпус, процессор Qualcomm Snapdragon 765G и 6 ГБ оперативной памяти.

Фото: Google Pixel 5a 5G store.google.com

Объем встроенного накопителя 128 ГБ, диагональ экрана составляет 6,34 дюйма, разрешение - 2400х1080 пикселей. Передняя камера находится в левом углу дисплея. Новинка работает на Android 11.

Google Pixel 5a 5G доступен в четырех расцветках: черной, бежевой, светло-розовой и "лайм". Стоимость новинки составляет 449 долларов (в США), еще за 29 долларов можно докупить фирменный чехол. Старт продаж запланирован на 26 августа.

Xiaomi может приобрести китайский автомобильный холдинг

Китайские СМИ утверждают, что Xiaomi ведет переговоры о покупки доли автомобильного подразделения холдинга China Evergrande Group. Холдинг выставил часть своих активов на продажу, поскольку хочет привлечь инвестиции для расширения производства электрокаров.

Официально обе компании отказываются от комментариев. Но, по слухам, руководство Xiaomi может сделать официальное заявление по этому поводу.

Напомним, ранее была информация о том, что Xiaomi запустит производство собственных электромобилей на мощностях Great Wall.

Twitter снова поменяет дизайн

Сервис микроблогов Twitter в очередной раз поменяет дизайн. Причина - многие пользователи жалуются на постоянные головные боли, вызываемые новым шрифтом и визуальным оформлением платформы.

В частности, жалобы касается того, что пользователям приходится сильно напрягать глаза. Twitter уже заверил, что изменит контрастность всех кнопок в приложении.

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

В мессенджере WhatsApp появится возможность автоматически удалять сообщения через некоторое время. На стадии бета-теста функция доступна только на Android.

Примечательно, что возможность удаления сообщений через 7 дней появилась еще осенью 2020. Теперь же, пользователи утверждают, что она позволяет самостоятельно выбирать необходимое им время - 24 часа, 7 дней или 90 дней.

Украина на параде покажет своих боевых роботов

На военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве покажут боевых роботов собственной разработки. Самым крупным из них является уникальная четырехосная платформа "Мисливець", на которой установлен боевой модуль "Амулет" с ПТРК "Стугна".

Еще одна новинка - самоходное багги Ironclad с дистанционным управлением. Багги может нести легкое вооружение, а также другие многофункциональные модули небольшого веса. А шасси Camel предназначено для перевозки небольших грузов на поле боя.