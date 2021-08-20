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Apple планировала выпустить миниатюрный iPhone nano: что о нем известно

Новина українською →
США , Пятница 20 августа 2021 21:14
Apple планировала выпустить миниатюрный iPhone nano: что о нем известно Фото: Apple планировала выпустить миниатюрный iPhone nano (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Суд между компаниями Epic Games и Apple продолжается. В соответствии с подробностями деятельности "яблока" в 2010, оказалось, что технологический гигант планировал разработку миниатюрной версии IPhone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Что известно о разработке IPhone nano в 2010 году?

  • слухи о миниатюрном устройстве ходили в течение двух лет с 2009. Исходя из письма Стива Джобса, после выхода iPhone 4, компания планировала разработать его уменьшенную версию;
  • дизайном устройства должен был заняться Джонни Айва;
  • IPhone nano был частью стратегии компании на 2011 год.

Также интересно, что Джобс планировал организовать Святую Войну с Google, поскольку считал компанию своим главным конкурентом.

Основатель Apple был убежден в том, что 2011 год станет "годом облачных технологий" и "эрой пост-ПК", в связи с чем его компания должна была первой вступить в нее.

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