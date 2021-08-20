Будет выполнять "скучные дела": Tesla анонсировала собственного робота-гуманоида

Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю и инженеру Илону Маску, заявила о намерении построить собственного робота-гуманоида. Первый прототип появится уже в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на презентацию от Tesla .

Известно, что робот будет оснащен чипами и датчиками, которые компания использует при строительстве собственных автомобилей.

"В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши автомобили - это как полуразумные роботы на колесах", - отметил Маск.

В основе Tesla Bot заложен полностью автономный компьютер Dojo и нейронные сети, которые способны не только распознавать окружающую местность, но и ориентироваться в ней.

Среди известных характеристик можно отметить:

рост составит 172 см;

вес - 57 килограммов;

экран с полезной информацией будет на месте лица гуманоида;

способен развивать скорость до 8 км/ч.

Маск добавил, что робот будет помогать своим хозяевам выполнять различные "скучные" дела. Например, он сможет ходить вместо других в магазин.