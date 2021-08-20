ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Будет выполнять "скучные дела": Tesla анонсировала собственного робота-гуманоида

Новина українською →
США , Пятница 20 августа 2021 15:05
Будет выполнять "скучные дела": Tesla анонсировала собственного робота-гуманоида Фото: Tesla анонсировала собственного робота-гуманоида ростом с человека (tesla.com/ai)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю и инженеру Илону Маску, заявила о намерении построить собственного робота-гуманоида. Первый прототип появится уже в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на презентацию от Tesla.

Известно, что робот будет оснащен чипами и датчиками, которые компания использует при строительстве собственных автомобилей.

"В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией, потому что наши автомобили - это как полуразумные роботы на колесах", - отметил Маск.

В основе Tesla Bot заложен полностью автономный компьютер Dojo и нейронные сети, которые способны не только распознавать окружающую местность, но и ориентироваться в ней.

Среди известных характеристик можно отметить:

  • рост составит 172 см;
  • вес - 57 килограммов;
  • экран с полезной информацией будет на месте лица гуманоида;
  • способен развивать скорость до 8 км/ч.

Маск добавил, что робот будет помогать своим хозяевам выполнять различные "скучные" дела. Например, он сможет ходить вместо других в магазин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla Илон Маск
NEWS
Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского